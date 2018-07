Preliminare di preliminare e inadempimento

Europa League : Preliminare - l'Atalanta stecca la prima contro il Sarajevo 2-2 : l'Atalanta sciupa un'occasione ghiotta e si fa raggiungere dai bosniaci, dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Andata in vantaggio con un gol di Toloi , 11 , , prima della fine del primo tempo, i ...

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno Preliminare di Europa League : L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. I due gol dell’Atalanta sono stati segnati dai difensori Toloi e Pessina nel primo tempo: nel secondo tempo l’Atalanta ha avuto più volte l’occasione di The post L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League appeared first on Il Post.

Europa League - Preliminare Andata Atalanta-Sarajevo (diretta esclusiva Sky Sport Uno HD) : Ricomincia da Reggio Emilia, la stagione dell’Atalanta. Stasera (diretta escusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) al Mapei Stadium, arriverà il Sarajevo per l’Andata del turno Preliminare di Europa League. C'è attenzione sul fronte sicurezza, sono circa 10mila i tifosi bergamaschi attesi e alcune centinaia i bosniaci. È quindi pronto un imponente dispositivo di forze dell'ordine, con circa 300 uomini e ...

Champions League - andata secondo turno Preliminare : bene Ajax e Celtic - tutti i risultati : Le big non tradiscono le attese: finisce con poche sorprese l'andata del secondo turno preliminare di Champions League, che ha visto entrare in gioco alcune delle candidate alla qualificazione alla ...

Atalanta : domani andata del Preliminare di Europa League : “C’è fuori qualche giocatore. Ilicic è stato male, Freuler non è disponibile. Però davanti abbiamo Barrow che non è più una sorpresa”. Alla vigilia dell’andata del secondo turno preliminare di Europa League (per i nerazzurri si tratta dell’esordio) contro il FK Sarajevo, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto buona parte dell’undici titolare della sua Atalanta: “Musa ormai è un punto di forza, ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Andata 2^ turno Preliminare : Dinamo Zagabria-Stella Rossa - qualificazione in tasca : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: nell'Andata del secondo turno preliminare la Stella Rossa e la Dinamo Zagabria vincono di goleada, archiviando di fatto la qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:50:00 GMT)

