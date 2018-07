Porti | varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia 4

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) (AdnKronos) – Sul fronte della ristrutturazione dei fabbricati portuali, in area Via del Commercio, si prevede il recupero del Fabbricato 330 soggetto a vincolo storico dove si trasferiranno vari uffici già attivi nel vetusto Fabbricato 323. L’importo deiprevisti ammonta a 2,5 mln di euro. E’ prevista, inoltre, la manutenzione straordinaria del Fabbricato 359 in uso alla Polizia di Frontiera, sempre in area Via del Commercio, per un importo di 350 mila euro e la manutenzione straordinaria della copertura del Fabbricato 17 a Santa Marta per un importo di 330 mila euro.Una serie di interventi sono programmati per il recupero strutturale dei ponti stradali ferroviari e pedonali dell’area portuale, dando priorità al ponte Scomenzera, al Ponte San Nicolò, al ponte su Via del Commercio e al Ponte ferroviario Lusore, per un importo complessivo di 1,8 mln ...