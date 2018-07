Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (2) : (AdnKronos) - Inseriti nel piano anche numerosi interventi di recupero e valorizzazione di fabbricati. Tra questi l’intervento nell’area “ex Monopoli – Tabacchi” che prevede la sistemazione dei piazzali per un loro reimpiego a fini portuali (costo previsto 800 mila euro oltre a 1.335.000 euro già st

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia : Venezia , 27 lug. (AdnKronos) - Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione, organo direttivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto dal presidente dell’AdSP Pino Musolino e composto da Fabrizio Giri in rappresentanza della Città Metropolitana, Maria R

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (2) : (AdnKronos) – Inseriti nel piano anche numerosi interventi di recupero e valorizzazione di fabbricati. Tra questi l’intervento nell’area ‘ex Monopoli ‘ Tabacchi” che prevede la sistemazione dei piazzali per un loro reimpiego a fini portuali (costo previsto 800 mila euro oltre a 1.335.000 euro già stanziati) e la conservazione architettonico-strutturale dell’edificio B ‘Edificio Sali e ...

Porti : varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia (4) : (AdnKronos) – Sul fronte della ristrutturazione dei fabbricati portuali, in area Via del Commercio, si prevede il recupero del Fabbricato 330 soggetto a vincolo storico dove si trasferiranno vari uffici già attivi nel vetusto Fabbricato 323. L’importo dei lavori previsti ammonta a 2,5 mln di euro. E’ prevista, inoltre, la manutenzione straordinaria del Fabbricato 359 in uso alla Polizia di Frontiera, sempre in area Via ...