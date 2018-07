Porti | varato piano lavori pubblici 2019- 20121 per Venezia e Chioggia

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018), 27 lug. (AdnKronos) – Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione, organo direttivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduto dal presidente dell’AdSP Pino Musolino e composto da Fabrizio Giri in rappresentanza della Città Metropolitana, Maria Rosaria Campitelli in rappresentanza della Regione Veneto, e dal comandante della Capitaneria di Porto dil’Ammiraglio Piero Pellizzari. La proficua collaborazione tra i soggetti coinvolti ha permesso l’adozione del programma triennale dei-2021 che interesseranno il Porto die il Porto dicon uno stanziamento complessivo di oltre 118 mln di euro, di cui oltre 19 mln inseriti nell’elenco annuale per il, che si sommano ai 215 mln degli interventi già avviati.Ilprevede rilevanti investimenti per il ...