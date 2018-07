Porsche Design Huawei Mate RS | il lusso della tecnologia | la prova di GQ

Porsche Design Space One - le cuffie wireless con 30 ore di autonomia : Se ascolti la musica in treno o in metropolitana devi mettere in conto che l’esperienza di ascolto non può essere perfetta: un po’ perché non puoi straniarti troppo per non perdere la fermata, un po’ perché i rumori dei freni e dei binari non riescono a non filtrare dentro le cuffie. Per chi fa il pendolare servono cuffie wireless da collegare in bluetooth con un ottimo sistema di isolamento acustico, altrimenti tanto vale smanettare sullo ...

Singer Vehicle Design DLS - la Porsche 911 da 1 - 8 milioni di dollari : Singer Vehicle Design – per gli amici Singer – restaura e “reimmagina” Porsche 911 costruite tra il 1989 e il 1994. In occasione dell’ultimo Festival of Speed di Goodwood, Singer ha presentato il frutto di uno studio condotto assieme a Williams Advanced Engineering per dare vita alla 911 raffreddata ad aria più leggera e potente di sempre. Per farlo, gli ingegneri britannici hanno letteralmente messo a soqquadro ...

Il super yacht firmato Porsche realizzato in collaborazione con l’italiana Centrostiledesign [FOTO] : Frutto del lavoro congiunto tra il cantiere nautico Dynamiq, lo studio F.A. Porschee Centrostiledesign, questo super yacht vanta finiture da mille e una notte Il cantiere nautico Dynamiq, specializzato nella realizzazione di superyacht, si è affidata allo studio F.A. Porsche e alla collaborazione dell’azienda italiana di da Davide Cipriani, Centrostiledesign, per la realizzazione di numerosi componenti estetici realizzati in fibra di ...

Party per l’avveniristico Porsche Design Huawei Mate RS : Grande festa, lo scorso 23 maggio, presso lo store Porsche Design di via della Spiga a Milano dove gli ospiti, in occasione dell’evento promosso da Wired Italia, hanno potuto scoprire l’avveniristico smartphone Porsche Design Huawei Mate RS. LEGGI ANCHEArriva Huawei Mate RS Porsche Design Grazie al suo Design ricercato e alle sue caratteristiche altamente sofisticate, il nuovo device stabilisce un nuovo traguardo nel mobile luxury in cui Design ...

Porsche Design Huawei Mate RS - l’evento di Wired : Si è tenuto la sera del 23 maggio lo speciale evento organizzato da Wired Italia per presentare l’ultima innovazione nel mondo della tecnologia: il nuovo avveniristico smartphone Porsche Design Huawei Mate RS, il telefono con la rivoluzionaria tripla fotocamera Leica, lettore di impronte sotto lo schermo e ricarica wireless. Nello store di Porsche Design, in Via della Spiga a Milano, gli ospiti sono stati invitati a scoprire il nuovo device ...