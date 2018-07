Porsche 911 - Primi collaudi per la Carrera GTS

Singer Vehicle Design DLS - la Porsche 911 da 1 - 8 milioni di dollari : Singer Vehicle Design – per gli amici Singer – restaura e “reimmagina” Porsche 911 costruite tra il 1989 e il 1994. In occasione dell’ultimo Festival of Speed di Goodwood, Singer ha presentato il frutto di uno studio condotto assieme a Williams Advanced Engineering per dare vita alla 911 raffreddata ad aria più leggera e potente di sempre. Per farlo, gli ingegneri britannici hanno letteralmente messo a soqquadro ...

Porsche 911 GT3 - Primi test su strada per la Cabrio : Tra pochi mesi la Porsche presenterà l'erede dell'attuale 911: prima dell'arrivo della 992, tuttavia, la Casa di Zuffenhausen potrebbe dare l'addio alla 991 presentando una versione totalmente inedita della sportiva, la GT3 Cabrio. Per il momento, tuttavia, non è chiaro se questo modello entrerà in produzione in serie limitata.GT3 en plein air. Il canto del cigno dell'attuale generazione sarà open top: oltre alla già annunciata versione ...

Porsche 911 DLS by Singer : fascino vintage e prestazioni superlative [FOTO] : Svelata a Goodwood l’ultima creazione targata Stinger vanta un corpo vettura in fibra di carbonio e un motore a spirato da 500 CV Dopo 8 mesi di duro lavoro, il preparatore californiano Singer è riuscito a realizzare l’irresistibile 911 DLS, creazione basata sulla Porsche 911 del 1989 (modello 964), opportunatamente modificata, alleggerita e potenziata. Svelata in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2018, la vettura vanta un sei ...

Porsche 911 - Da Singer arriva la 964 DLS : Dopo essersi fatta conoscere a livello globale per i suoi restomod delle Porsche 911 classiche, la Singer ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, collaborando con altre aziende per creare dei veri e propri capolavori tecnologici. Dopo la prima sportiva realizzata con la Williams il preparatore, se così lo si può ancora definire, ha presentato al Goodwood Festival of Speed una nuova 911 DLS, acronimo di Dynamics and Lightweighting Study, ...

Lamborghini Aventador SVJ / Più veloce della Porsche 911 GT2 RS : specializzazione Super Veloce : Lamborghini Aventador SVJ, più Veloce della Porshce 911 GT2 RS: specializzazione Super Veloce, in grado di andare a girare al Nurburgring in 6' 45'' una crono che varrebbe il nuovo primato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Porsche - Il giro di pista della 911 GT3 RS - VIDEO : La Porsche 911 GT3 RS è la versione stradale più vicina alla Cup che gareggia nel monomarca, una delle vetture che chiede di più al pilota nel giro di pista, perché sente tanto il rilascio del gas e ha una facile tendenza al sovrasterzo. Il sound dell'aspirato è semplicemente unico e i leggendari freni Porsche permettono una staccata decisa e sicura da velocità pazzesche. Richiede tanta esperienza. La RS non è un'auto facile. L'assetto ...

Porsche 911 - la supercar d’epoca nasconde il motore da 600 CV della Corvette [FOTO e VIDEO] : Il preparatore americano Bob Radke ha trasformato una Porsche 911 del 1975 in un bolide da 600 CV in grado di offrire prestazioni incredibili Bob Radke, celebre preparatore di auto, ha realizzato un ambizioso quanto eccentrico progetto che potrebbe però far distorcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Radke ha infatti preso la sua Porsche 911 Turbo del 1975 è l’ha elaborata sostituendo il sei cilindri boxer della vettura con un ben ...

Porsche 911 - Nuovi collaudi al Ring per la 992 : A ormai pochi mesi dal debutto la Porsche ha portato due esemplari della nuova 911 al NürburgRing. La sportiva tedesca, nota con la sigla di progetto 992, è da tempo protagonista delle nostre foto spia, ma oggi si mostra in una veste molto vicina a quella definitiva.Carrera e Carrera S. In pista sono stati fotografati due esemplari: dovrebbe trattarsi dei due modelli che per primi arriveranno sul mercato, ovvero la Carrera e la Carrera S. Le due ...

Porsche 911 - La Speedster di nuovo su strada per i collaudi : La presentazione della 911 Speedster Concept in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni della Porsche ha nuovamente portato l'attenzione degli appassionati sull'attesa versione a tetto aperto della sportiva tedesca. Nonostante la Casa non abbia ancora confermato la produzione in serie, i prototipi che circolano da mesi sembrano già pronti per il debutto e le foto spia odierne confermano ulteriormente questa tesi.Look da Speedster, meccanica ...

Porsche 911 Speedster Concept - un regalo di compleanno da 500 cavalli – FOTO : Compiere settant’anni non è roba da poco, e Porsche ha deciso di farlo in grande stile. Con festeggiamenti che sono iniziati nello scorso week end e andranno avanti pure nel prossimo, quando i dipendenti della casa tedesca, i residenti di Zuffenhausen e i potenziali clienti parteciperanno a una festa che si terrà allo stabilimento di Stoccarda. Ma non finisce qui, perché l’importante anniversario verrà celebrato pure al “Festival della ...

911 Speedster - concept da oltre 500 cv per i 70 anni di Porsche. Forse prodotta nel 2019 : STOCCARDA - Settanta anni di Porsche meritano feste, mostre, parate e celebrazioni in tutto il mondo, ma la Casa della mitica cavallina tedesca ha deciso di regalarsi, per il proprio compleanno,...

Porsche 911 Speedster Concept : capote leggera - purezza costruttiva e oltre 500 cv di potenza [FOTO e VIDEO] : Superfici trasparenti e opache sulle coperture di protezione dei fari creano un effetto a incrocio e costituiscono un richiamo a una pratica diffusa nei primi anni di Porsche nel mondo delle gare ...

Porsche 911 Speedster Concept : capote leggera - purezza costruttiva e oltre 500 CV di potenza : Tutte le novità della Porsche 911 Speedster Concept Porsche si prepara a farsi un regalo straordinario per il 70° anniversario delle sue vetture sportive: la 911 Speedster Concept è infatti il prototipo pronto per la guida su strada di una sportiva con tetto apribile particolarmente entusiasmante. Fa da elemento di raccordo fra la primissima Porsche 356 Roadster, la ‘Numero 1’, omologata l’8 giugno 1948, e le Porsche di oggi. Con la purezza ...

Porsche 911 - La Speedster Concept celebra i 70 anni della Casa : La Porsche si é voluta concedere un regalo davvero speciale per il suo 70esimo compleanno. Durante le celebrazioni, infatti, a Zuffenhausen é stata svelata la 911 Speedster Concept, un modello che trae ispirazione dalle origini del marchio tedesco, proponendosi con un parabrezza ribassato e senza un vero e proprio tetto. A detta degli uomini della Porsche, il prototipo sarebbe già pronto per la produzione, ma per conoscerne il destino ...