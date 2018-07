Plastica in mare | un solo chiodo non può fermare il crollo di un grattacielo

Marea di Plastica a Santo Domingo - le immagini fanno il giro del mondo : Nel frattempo, le stime parlano di oltre un milione di bottiglie di plastica vendute ogni minuto nel mondo. Molte, troppe di queste, finiranno prima o poi, in mare e non c'è bisogno di un matematico ...

Ambiente - Muroni (Leu) : “Pronti a collaborare con Costa. Contro la Plastica in mare patto con pescatori e porti” : Alleanze larghe che lavorano sui provvedimenti insieme ad associazioni e società civile per far fare dei passi in avanti sul contrasto al consumo di suolo e all’abusivismo edilizio, dell’amianto, del taglio delle emissioni inquinanti, della mobilità. Rossella Muroni, deputata e vicecapogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, manda un messaggio all’indirizzo del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Un segnale politico: se ...

Barriere sul Po per bloccare la Plastica che finisce in mare : Parte dal Po la prevenzione contro i rifiuti in mare. Il progetto pilota “Il Po d’amare” prevede tecniche innovative per intercettare i rifiuti nelle acque fluviali, selezionare i vari tipi di plastiche ed avviarle al riciclo. Una metodologia che in futuro potrebbe essere estesa a tutti i principali fiumi italiani e ad altri Paesi. “Il Po d’Amare” è stato predisposto da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ...

Mare - Costa : a breve legge per recupero Plastica : 'Ma non si tratta di una legge contro qualcuno - ha spiegato il Ministro - inseriremo un primo step sull'economia circolare, quindi punteremo sul riuso della plastica. Gli imprenditori saranno dalla ...

Mare - il ministro Costa : 'A breve legge per recupero Plastica' : ... parta da quanto gia' avviato in Toscana con il progetto sperimentale 'Arcipelago Pulito', presentato a Bruxelles proprio due giorni fa, e dal recepimento delle direttive europee sull'economia ...

Il giro del mondo in barca per salvare il mare dalla Plastica - : L'impresa è dello skipper bulgaro, Ivan Dimov. Partito dalla Francia, toccherà Sudafrica, Australia e Sudamerica. Verranno recuperati e catalogati alcuni campioni di acqua e plastiche che al rientro ...

“Salviamo il pianeta” : il giro del mondo in barca contro la Plastica in mare : Domenica scorsa da Ivan Dimov, navigatore bulgaro, è partito da La Rochelle, nel nord della Francia, alla volta di Capo di Buona Speranza, in Sudafrica: l’obiettivo è effettuare il giro del mondo a bordo di una barca di quasi 6 metri, senza mai attraccare, per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla quantità di plastica in mare e sui danni dell’inquinamento e del global warming. Dimov navigherà per un anno ...

Microplastiche nei 2/3 di cozze - gamberi e sale; La Plastica rilascia in mare sostanze tossiche : 'Il vero problema però è che la plastica viene da un'economia sbagliata, non circolare, e quindi viene essenzialmente dai fiumi', spiega il ricercatore, 'l'80% della plastica che troviamo sulle coste ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della Plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Via la Plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di Plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Marevivo : "Vietiamo l'uso della Plastica monouso' : le Istituzioni diventino #Plasticfree : ... attraverso opportune e calibrate azioni di recupero, eliminando il cosiddetto vuoto a perdere, investendo sempre di più sull'economia circolare». Nel 2020 la Francia vieterà la produzione e la ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - l’appello di Marevivo : vietare l’uso della Plastica monouso : vietare l’uso della plastica usa e getta come bottiglie, stoviglie, cannucce e tutti gli oggetti che utilizziamo una volta sola prima di buttare via: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dell’associazione Marevivo ha lanciato l’appello, ed ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai vice presidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini, al presidente della Camera Roberto Fico, alla presidente del ...