Pjanic | “inizio complicato | campionato mai scontato”

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Inizierà con partite complicate. La prima in trasferta a Verona non è mai semplice e ho visto che la prima in casa è contro la Lazio, partite non facili, come sempre. È unmai scontato e ci si deve aspettare di tutto. La squadra vorrà come sempre arrivare a tutti gli obiettivi e provare a fare qualcosina in più”. A parlare è il centrocampista della Juventus Miralem, in merito al calendario della prossima Serie A. Il 28enne bosniaco si esprime poi, in un video condiviso della Juventus su Twitter, sul tour bianconero negli Usa, iniziato con un successo per 2-0 sul Bayern in un match dell’International Champions Cup: “Siamo molto felici di essere qui. Siamo in preparazione e sappiamo che è un periodo molto importante della stagione e per noi sarà importante prepararsi bene. Iniziare con una vittoria fa sempre bene, abbiamo incontrato un ...