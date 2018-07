Pieno sostegno del Senato Usa all' Intelligence sui cyber attacchi russi Con buona pace

Xylella - Agrinsieme Puglia : Pieno sostegno all’azione del Governo : “Una regia che coordini tutte le istituzioni per poter garantire da subito i provvedimenti necessari a far ripartire l’economia olivicola non solo salentina ma dell’intera Puglia che rappresenta il 50% della produzione nazionale”. E’ quanto ha sollecitato al ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio, nel corso della sua visita nelle province di Brindisi e Lecce colpite dalla Xylella, Agrinsieme Puglia, il ...