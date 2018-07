Piazza Affari in rialzo insieme alle borse europee : Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , oggi ...

Piazza Affari : spinge in avanti Falck Renewables : Grande giornata per la società attiva nella green economy , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

A Piazza Affari corre Mondadori : Prepotente rialzo per il gruppo editoriale , che mostra una salita bruciante del 4,06% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Mondadori rileva un allentamento della curva rispetto ...

Piazza Affari : in forte denaro Askoll Eva : Vigoroso rialzo per Askoll Eva , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,29%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Vola a Piazza Affari Mondo TV : Brillante rialzo per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,93%. La tendenza ad una settimana di Mondo TV è più fiacca ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil degli Usa (27 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il dato sul Pil Usa del secondo trimestre. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 03:52:00 GMT)

Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente : Si conclude una giornata positiva per Piazza Affari e le principali borse europee. Nel giorno del meeting BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, confermando i tassi

Piazza Affari in ascesa : brillano CNH - Azimut e Saipem. FTSE MIB +1 - 40% : ... confermata la solidità della ripresa in corso e ribadita l'importanza del sostegno di una politica monetaria accomodante. Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA a giugno ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Ferrari : Ottima performance per Ferrari , che scambia in rialzo del 2,50%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : brusca correzione per Brunello Cucinelli : Si muove in profondo rosso il re del cachemire , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,18% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...