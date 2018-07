ilfattoquotidiano

: PG Nationals Predator: sabato a Cinecittà World le finali del torneo nazionale di League of Legends… - Cascavel47 : PG Nationals Predator: sabato a Cinecittà World le finali del torneo nazionale di League of Legends… - fattoquotidiano : Domani a Roma si giocheranno le finali dei #PGNATS, il torneo nazionale di #leagueoflegends che aprirà al vincitore… - Brutosaaur : RT @PGEsportsIT: Vuoi scoprire un segreto? Vai su -

(Di venerdì 27 luglio 2018)28 Luglio al Teatro 1 dicalerà il sipario sul girone estivo dei PG, il campionatodiof Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con– brand di Acer dedicato al gaming – che darà al vincitore un posto agli European Masters organizzati da Riot. Il programma della giornata inizierà alle 11:30 con l’inedità sfida per il 3° e 4° posto tra gli Inferno Esports ed i Racoon: entrambi i team, dopo una fase di campionato non esaltante (arrivati rispettivamente al 5° ed al 6° posto), sono riusciti ai quarti dei playoff a sopraffare i team favoriti per il passaggio del turno – iDomina gli Inferno, MOBA ROG i Racoon – prima di doversi arrendere in semifinale davanti ai due più forti team italiani di LoL: Team Forge ed Outplayed. A contendersi nella Landa degli Evocatori il biglietto per gli ...