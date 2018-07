Peugeot 308 by Arduini Corse | il Leone tira fuori gli artigli FOTO

Peugeot 308 by Arduini : dalle competizioni alla strada : Da un’idea di Massimo Arduini , Team Principal della factory Arduini Corse, nasce un nuovo concept di vettura strada le, dall’aspetto aggressivo e tipicamente racing, ma concepito per il...

Peugeot 308 GTi by Arduini Corse - Dalla pista alla strada con una nuova one-off : L'esperienza delle competizioni portata su strada: è questo lo spirito che ha dato vita alla Peugeot 308 GTi By Arduini Corse, un esemplare unico sviluppato Dalla factory milanese che porta in pista la 308 Racing Cup. 302 CV per 1.155 kg. Rispetto alla 308 GTi by Peugeot Sport di serie sono state apportate importanti modifiche al propulsore, all'impianto frenante e all'aerodinamica: il 1.6 THP adotta una nuova centralina e un impianto di scarico ...