Pescara | le fogne insieme all’acqua piovana finivano nel fiume e poi in mare | 14

(Di venerdì 27 luglio 2018) Quattordici indagati. Quaranta capi di imputazione. La maxi-inchiesta della Procura disulla qualità delle acque delprovinciale (e dei suoi affluenti nel tratto finale) scuote l’Abruzzo, ma non giunge inattesa. Le indagini sono durate due anni: quest’inchiesta le accorpa e prova ad arrivare a una verità giudiziaria. I reati contestati vanno dall’inquinamento ambientale alla gestione illecita e al deposito incontrollato dei rifiuti, passando per la frode in pubbliche forniture. Pratiche che riguardano il passato, ha precisato la Procura. Gli avvisi di garanzia sono scattati, tra gli altri, per Pierluigi Caputi e Luciano Di Biase, commissari unici straordinari (uscente e in carica) degli enti d’ambito della Regione Abruzzo; per gli ex amministratori dell’Aca (l’azienda consortile acquedottistica locale) Ezio Di Cristoforo e Vincenzo Di Baldassarre; per Giovanni Di ...