Perché sentiamo il bisogno di apparire | più di ogni altra cosa

(Di venerdì 27 luglio 2018) Spesso l’apparenza conta più di. Ostentare la vita che vorremmo, enfatizzare all’estremo livello il poco che possediamo. E magari pensiamo che è questa la strada da percorrere per sentirci davvero felici: dimostrare al mondo intero che la nostra vita è perfetta. I social network hanno amplificato all’ennesima potenza questo aspetto. Tra selfie, foto che ci ritraggono felici e sorridenti mentre passiamo giornate stupende, mangiamo piatti gustosi, facciamo lavori fighissimi e viaggi stupendi, mettiamo davanti ai nostri followers solo il lato della nostra vita che vogliamo mostrare. Paure, ansie, delusioni e risultati negativi restano sotto il tappeto. Sia chiaro, questo succedeva anche prima che i social influenzassero in modo così importante la nostra vita. Queste piattaforme hanno semplicemente fornito una vetrina ideale, in cui possiamo mostrarci per ...