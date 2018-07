Per Pantani il paradiso è un giorno di pioggia

Froome Per raggiungere Pantani e Merckx Nibali Per far vedere che l'Italia c'è ancora : Mouilleron-le-Captif Non facciamolo passare per antipatico. Che ai francesi Chris Froome stia sugli zebedei è ormai pensiero comune, che si è fatto vulgata. Però non facciamo passare Froome per quello che non è. Non dipingiamolo come un ragazzo spocchioso e arrogante: è l'esatto contrario. Se in bicicletta il britannico è un pugno nello stomaco, giù dal mezzo Chris è un ragazzo educato, sensibile e disponibile. L'immagine della signorilità. ...