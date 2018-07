Per cause demografiche Serbia pronta a scambi di zone con il Kosovo

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoPerto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Giappone - il cambio di imPeratore causerà un nuovo millennium bug : (foto: Yukinori Hasumi/Getty Images) La notte tra il 30 aprile 2019 e il 1 maggio 2019 potrebbe manifestarsi un altro millennium bug in Giappone, stavolta non collegato all’inizio di un nuovo millennio, ma alle dimissioni dell’imperatore, che avverranno proprio in questa data. Si tratta di un elemento apparentemente bizzarro, spiegato dal fatto che il calendario Giapponese divide le ere per ciascun regno di un imperatore – ...

La caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France e le fratture vertebrali toraciche : cause - sintomi - cura e tempi di recuPero : Le ossa che compongono la colonna vertebrale del nostro corpo sono molto forti ma anche una vertebra può fratturarsi come qualsiasi altro osso del corpo. Le fratture vertebrali solitamente sono dovute a condizioni come l’osteoporosi, l’eccessiva pressione o una caduta molto forte. Ne sa qualcosa Vincenzo Nibali, grande ciclista italiano impegnato nel suo settimo Tour de France e inserito nella lotta per la vittoria finale, che ieri si è ...

Muore Per ernia - 'chiarezza su cause' : ANSA, - NAPOLI, 19 LUG - L'associazione di consumatori Codici chiede chiarezza sulle cause del decesso di un uomo, morto nell'ospedale San Paolo di Napoli, a seguito di un'operazione per un'ernia ...

Tutta la spettacolarità di Just Cause 4 in una serie di imPerdibili video making of : Con un comunicato stampa diffuso oggi, Square Enix e Avalanche Studios hanno annunciato di aver pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco cinque video di una piccola serie making of dedicata a Just Cause 4, l'atteso nuovo capitolo della saga di Rico in uscita il prossimo 4 dicembre 2018 su PS4, Xbox One e PC.I video si concentrano su diversi aspetti del gioco, e vedono la partecipazione di alcuni sviluppatori che rivelano nuovi ...

M5S - Di Maio : “Caos rimborsi? Già avviate le cause Per danno di immagine contro chi ha prodotto false rendicontazioni” : Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez in occasione dell’evento Liguria d’Autore a Montemarcello (La Spezia), è tornato su uno dei temi che ha maggiormente scaldato la campagna elettorale, il caos rimborsi, che ha tenuto sulle spine il Movimento 5 stelle per settimane: “Non mi sono dimenticato, anzi ho già dato mandato agli avvocati di far partire la causa per danno di immagine nei confronti di quelle persone che hanno ...

"Sono a dieta 365 giorni all’anno e ingrasso lo stesso" : le cause i consigli Per evitarlo : “Essere a dieta” che brutta frase! Soprattutto quando questa piuttosto che farti dimagrire, ti spinge ad ingrassare. Ma com’è possibile che possa verificarsi il contrario? Leggete l’articolo per saperne di...

Ecco 10 cause che possono provocare la tachicardia - l’aritmia che stava Per stroncare la carriera di Cristiano Ronaldo : La carriera calcistica di Cristiano Ronaldo stava per finire ancora prima di nascere. All’età di 15 anni, l’asso portoghese, infatti, ha subito un intervento chirurgico al cuore per correggere il battito irregolare. Secondo quanto riferito dalla madre, “il suo cuore batteva forte quando non correva” e i medici “hanno usato una specie di laser per cauterizzare la fonte del problema”. Si tratta di un problema che non è insolito riscontrare negli ...

Marco Carta oPerato Per un'ulcera/ Nonna Elsa chiarisce le cause e rilancia "Riposo e mangiare bene" : Marco Carta è stato operato per un'ulcera: Nonna Elsa spiega le cause dell'operazione e tranquillizza i fan, confermando che ora si prenderà un periodo di riposo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:02:00 GMT)

Che cos’è il “land grabbing” e Perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali […] L'articolo Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa proviene da NewsGo.

Gengivite : cause e rimedi Per ridurre l’infiammazione - vitamina D e alimentazione elementi fondamentali : Come ridurre la Gengivite? Innanzitutto con una dieta sana, ricca di frutta, verdura, Omega 3 e alimenti a basso contenuto di carboidrati. E’ stato osservato che seguire questo tipo di alimentazione per 4 settimane riduce l’infiammazione delle gengive. Lo rivela uno studio presentato a EuroPerio9 di Amsterdam, il congresso mondiale in parodontologia e implantologia promosso dall’European Federation of Periodontology. La ...

Scopre di essere incinta durante un'oPerazione Per capire le cause della sua sterilità : Era stata sottoposta all'anestesia totale ed era pronta sul tavolo operatorio a subire un intervento per scoprire i motivi che le impedivano di concepire un figlio: è stato in quel momento che i medici si sono resi conto che Tia Reed, 19enne di Birmingham, era in realtà già incinta. Alla ragazza nel 2017 era stata diagnosticata l'endometriosi, una malattia cronica originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la ...

