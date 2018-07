Pensioni | news al 27 luglio | la denuncia di Salvini

Conteggio Pensionistico : si chiede certezza - news 11/7 : CERIPnews – E’ tempo di tirare le somme a proposito dei pensionamenti e delle nuove immissioni in ruolo e da quest’anno il ‘Conteggio pensionistico’ sarà gestito dall’Inps e non dagli Uffici Scolastici Regionali. Cosa cambia? Nuova gestione Inps per il ‘Conteggio pensionistico’: il Ministro Bussetti rassicura tutti Sono circa 34-35mila gli appartenenti al personale scolastico […] L'articolo ...

Pensioni : aggiornamenti su Quota 100 e 41 - news 25 giugno 2018 : Nuovi aggiornamenti circa la questione Pensioni in Italia. Molti lavoratori, perlopiù residenti presso le regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est, si augurano che vada in porto la proposta della Quota 100, proposta che il nuovo Governo Conte ha promesso, al fine di superare l’obsoleta (e tanto criticata) Legge Fornero. Il Governo starebbe seriamente valutando una […] L'articolo Pensioni: aggiornamenti su Quota 100 e 41, news 25 giugno ...

News Pensioni : Opzione donna - quota 100 e 41 - ma va sacrificata l’Ape Sociale Video : Con il nuovo Esecutivo che ormai ha piene funzioni, ci si comincia a chiedere quando i provvedimenti e le misure promesse e messe nero su bianco nel contratto del cambiamento diventeranno realta'. Gli italiani sono in attesa del cambiamento, cioè delle misure che riguardano argomenti molto a cuore ai più, a partire dalle pensioni e dal superamento della famigerata Riforma Fornero. Il termometro del sentore comune mette ai primi posti proprio la ...

Pensioni - ultimissime news al 3 giugno su Q100 - opzione donna e Jobs Act Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 giugno 2018 vedono la quota 100 protagonista delle nuove dichiarazioni [Video] del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Nel frattempo non si sono fatte attendere le repliche dall'opposizione e dai sindacati, mentre l'economista Carlo Cottarelli mette in dubbio che tutto il programma del governo giallo-verde possa effettivamente trovare realizzazione. Infine, nella seconda parte dell'articolo vi esponiamo ...

Pensioni anticipate - news al 29/5 : tutto da rifare su quota100 e 41 - 5? Video : Le ultimissime novita' [Video] sulla riforma delle Pensioni al 29 maggio 2018 vedono il ripercuotersi di una situazione politica davvero incerta, dopo il no di Mattarella al ministro Savona, scelto per l’economia da Di Maio e Salvini, Conte si è dimesso da Presidente del Consiglio e Cottarelli ha accettato con riserva di prendersi carico della costruzione del nuovo Governo. Le speranze di quanti ambivano alle misure di pensione anticipata ...

Pensioni 2018 - ultimissime news al 26/5 su Fornero - Governo e AdV Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 maggio 2018 vedono prore lo stallo a livello istituzionale per la formazione del nuovo Governo. Una situazione che riguarda in particolare il Ministero dell'Economia e che trova il capitolo Pensionistico tra gli argomenti chiave da riformare nel breve termine. Nel frattempo dall'opposizione arriva un'apertura in merito alla possibilita' di un voto comune proprio sull'avvio di maggiore flessibilita' in ...

Pensioni - ultimissime news al 17-5 su riforma Monti-Fornero - anticipate - spread Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 maggio 2018 vedono arrivare decise prese di posizione dal M5S in merito alla crisi dei mercati, allo spread ed alla necessita' di superare la riforma Fornero [Video]. Nel frattempo emergono nuove considerazioni in proposito anche da parte dei tecnici, mentre dal PD si sottolinea la necessita' di pensare anche al futuro previdenziale dei giovani ed al tema del lavoro. Sullo sfondo di tutto ciò, continua ...

Pensioni - ultime news al 15/5 su legge Fornero - Quota 41-100 ed APE social Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 15 maggio 2018 vedono prore la situazione di attesa per la possibile formazione del Governo Lega - M5S. Un quadro che non lascia trasparire ulteriori dettagli neanche in merito alla strategia di superamento della legge Fornero [Video] indicata nell'accordo programmatico in corso di definizione, stante la linea generale indicata in una possibile Quota 100. Nel frattempo dal Partito Democratico si prende ...

Pensioni anticipate 2018 - news Governo M5s-Lega : verso quota100 (64+36)? Video : Il tema delle Pensioni anticipate resta centrale sui social e tra gli addetti ai lavori. In campagna elettorale, sulla riforma Pensioni, si sono spese molte parole, ed ora è giunta la prova dei fatti e gli elettori si aspettano molto dal contratto di Governo M5s-Lega. Al momento, stando alle prime indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore, pare che in pensione si potra' andare 3 anni prima rispetto agli attuali paletti, ma resterebbe, almeno per ...