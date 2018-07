Pensioni | Inps | nel primo semestre 2018 liquidati 228 382 assegni

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Mentre cresce l’attesa per la riforma delledel Governo Conte, che dovrebbe vedere la luce con la prossima legge di Bilancio che sara' discussa in autunno, arrivano gli aggiornamenti dell’relativi ai flussi di pensionamento neldel. Dati che in qualche modo offrono un contributo significativo a chi oggi è impegnato ad elaborare possibili provvedimenti in materia previdenziale, tante sono le richieste che arrivano da più fronti e ampio il piano promesso dall’esecutivo: stop legge Fornero, quota 100 per tutti, quota 41 per i lavoratori precoci, proroga Opzione donna, tagli alled’oro e aumento delleminime; queste ultime due misure dovrebbero essere predisposte con un ddl ad hoc gia' annunciato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio VIDEO., calano quelle dei dipendenti nei primi sei mesi del ...