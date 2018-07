Pd | Rai ' militarizzata' | nessuna nomina di garanzia

agi

(Di venerdì 27 luglio 2018) "di: Salvini e Di Maio vanno contro la legge e militarizzano la Rai con una spartizione senza precedenti. Tria e Conte non pervenuti. Il Pd voterà contro e farà battaglia dura con tutti i mezzi disponibili per difendere l’indipendenza dell’informazione". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Foa è un fedelissimo di Salvini - prosegue Anzaldi - mentre Salini è stato l'ad de La7 nel momento in cui la tv di Cairo si è trasformata in un lungo talk show filo M5s contro Renzi e il Pd. Vogliono asservire il servizio pubblico alla loro lottizzazione selvaggia".