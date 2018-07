Paura Macron | asse anti sistema?Ipotesi alleanza Le Pen-Melenchon

Migranti - la notte della Paura viene risolta col volontariato : è scontro con Macron : Domani è un altro giorno, si vedrà, devono aver pensato i due Big d'Europa Macron e Merkel mentre convincevano il premier Conte a firmare le conclusioni del Consiglio europeo più tormentato che Bruxelles ricordi. Ma il day after della notte più lunga (e insonne) per l'Unione europea (nove ore di trattative, il via libera solo all'alba) prova che lo scontro nel Vecchio continente travagliato dalla questione immigrazione non è destinato a placarsi ...

Macron - asse col Papa sui migrantiMattarella : "Italia non ceda alla Paura" : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Macron - in Ue 'alcuni giocano con Paura' : BRUXELLES, 24 GIU - "Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione dell'Europa per creare una tensione politica e giocare con le paure". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice di Bruxelles. "La mia posizione è che non nasconderò mai la verità ai miei concittadini",...

Aquarius - Zaia (Lega) risponde a Macron : “Ha Paura - se vuole fare l’eroe apra i suoi porti” : Il presidente della regione Veneto ed esponente leghista Luca Zaia, intervistato da Fanpage.it, risponde a Macron sulla questione della nave Aquarius: "Ha paura, se salta il sistema attuale anche la Francia dovrà dare il suo contributo. Macron dovrebbe prima farsi un grande esame di coscienza". E rivolge un invito al presidente francese: "Se vuole fare l'eroe, apra anche i suoi porti".Continua a leggere