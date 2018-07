Pasta «alla zozzona» | la vera ricetta romana

vanityfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non solo amatriciana, carbonara e gricia: tra i grandi classici della cucinafigura un altro sugoso primo piatto – la», meno noto fuori Trastevere ma non per questo meno notevole -, che deve la sua riscoperta, oggi, anche al nome (ce) e(veloce). «» perché conditissima, come i piatti poveri di un tempo, quei grossi e grassi intingoli da trattoria di quartiere che hanno reso iconica la romanità a tavola, con buona pace degli chef minimalisti. LEGGI ANCHE6 street food romani a cui non si può resistere (e dove mangiarli) «» perché preparata con un mix di sapori caritradizione laziale – dcarne di maiale all’immancabile pecorino grattugiato, fino il più italico degli ingredienti di terra: il pomodoro – e perché ricavata, in origine, dagli alimenti avanzati in frigo. LEGGI ANCHELa cucinain un ...