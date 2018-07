Partite Iva | 1 790 profili sospettati di evasione fiscale | al via controlli

Calcio - la Serie A arriva al cinema! Le Partite saranno trasmesse nelle sale e nei teatri : Dalla prossima stagione sarà possibile vedere la Serie A di Calcio anche al cinema e nei teatri. La Lega ha introdotto infatti un nuovo pacchetto chiamato Cinema e Teatro. Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo del pallone, che prova così ad aumentare il numero degli spettatori in un modo totalmente nuovo. L’unica limitazione riguarderà la collazione delle sale, che dovranno distare almeno 80 km dallo stadio in cui viene giocata la ...

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre Partite di Serie A e tutti i match di Serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Partite Iva - Di Maio accelera sui forfait. Il piano : tetto a 80 mila euro l’anno : La proposta M5S per andare incontro a una fetta importante del loro elettorato. Col nuovo regime agevolato tasse al 15% per un maggior numero di professionisti

Partite Iva - Di Maio accelera sui forfait : La proposta M5S per andare incontro a una fetta importante del loro elettorato. Col nuovo regime agevolato tasse al 15% per un maggior numero di professionisti

Partite Iva - Di Maio accelera : il tetto del forfait può passare da 50 a 80 mila euro l’anno : «È necessaria una flat tax indiretta per le Partite Iva, da inserire nella prossima legge di stabilità». L’idea circolava da tempo tra i banchi leghisti, ma sono gli uomini del Movimento 5 stelle ad aver mosso nelle ultime ore i primi passi concreti, definendo i contorni del piano. Un’accelerazione necessaria per non rimanere in coda al treno salvi...

DAZN diventa la nuova casa della Serie B | 430 Partite in esclusiva per le prossime tre stagioni : DAZN (pronunciaDA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annunciaoggil’acquisizionedeidiritti multipiattaforma per la trasmissione di tuttii match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per trestagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite deiplayoff e dei playout. “Siamo orgogliosi di poter annunciare che DAZN diventerà la nuova casa ...

Arriva in Italia Amazon business - l’ecommerce per aziende e Partite Iva : (Foto: L’home page di Amazon business) Un account a misura d’azienda per acquistare e vendere su internet, risparmiando tempo e denaro. È questa la nuova idea di Amazon, che ha lanciato anche in Italia il suo portale b2b, Amazon business. Il nuovo servizio è pensato per aziende di ogni dimensione. Sarà anche possibile convertire un account privato in aziendale, mantenendo i vantaggi dell’iscrizione al servizio Prime. Amazon ...

Prezzo e Partite Serie A di Sky sul digitale terrestre : arrivano i dettagli ufficiali : Definiti i dettagli di trasmissione della Serie A per conto di Sky sul digitale terrestre: il pacchetto calcio avrà un Prezzo di 15 euro mensili, cui poi si potrà aggiungere quello dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta promozionale (avete tempo fino al 30 giugno) al costo di 19.90 euro al mese per 1 anno. Purtroppo c'è da dire subito che le partite verranno trasmesse in standard definition, e saranno in numero di 7 (10 quelle totali per ...

Di Maio rincorre la Lega e corteggia le Partite Iva : Roma - I ballottaggi hanno cosparso qualche goccia di unguento sulle ferite del Movimento, uscito contuso dal primo turno delle comunali. Ma i vertici sanno che non basta: bisogna invertire il trend che è chiaramente calante a fronte dell'aggressività della Lega.La parola d'ordine è fare economia, nel senso di mettere all'ordine del giorno dell'azione di governo provvedimenti su fisco, pensioni, lavoro, cioè il terreno finora oscurato dalla ...

Flat tax - si parte con le Partite Iva : come funziona : Dalle pagine di repubblica Roventini attacca le ultime misure indicate come l'ennesima follia di politica economica del Carroccio. 'Il maxi-sconto delle cartelle sotto i 100mila euro è un condono, un'...

Il viceministro Massimo Garavaglia : 'Lotta ai grandi evasori - sconti alle Partite Iva' : Quando però si è trattato di scegliere chi doveva affiancare Giovanni Tria, il tecnico che si ispira al liberismo conservatore di scuola anglosassone scelto per guidare il ministero dell'Economia, il ...

Il viceministro Garavaglia : flat tax del 15% per 1 - 5 milioni di Partite Iva : Una flat tax del 15% da subito per almeno un milione e mezzo di partite Iva. Come ha ribadito ieri il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia