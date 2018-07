Parti col trucco | i modi per aggirare le regole “anti cosmetici” al check-in

Meghan ed Harry rompono il protocollo reale : il primo bacio in pubblico durante una Partita di polo : Meghan Markle e il principe Harry d’Inghilterra hanno infranto ancora una volta il protocollo reale. L’occasione è stata la premiazione del torneo di beneficenza, Sentebale polo Cup, a cui ha partecipato anche il nipote della regina. La duchessa di Sussex ha consegnato il trofeo proprio alla squadra del marito, che poi ha baciato davanti ai fotografi. Eppure le regole reali proibiscono questo tipo di gesti in pubblico il video ...

Nuove offerte da Koogeek e dodocool - con alcuni gadget davvero Particolari : dodocool lancia una nuova vendita promozionale su alcuni prodotti a marchio Koogeek e dodocool, disponibili su Amazon con spedizione rapida. L'articolo Nuove offerte da Koogeek e dodocool, con alcuni gadget davvero particolari proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia : "Zeno? Nome Particolare che piace a me e ad Eugenio" : Francesca Del Taglia, ex protagonista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha risposto alle curiosità dei tanti fan su Instagram Stories, sulla seconda gravidanza. In particolare, sulla scelta del Nome Zeno, condivisa assieme al compagno Eugenio Colombo: Zeno è un Nome che piace a me e al padre del bambino, credo che debba piacere a noi e non a voi. Ognuno può dare il suo giudizio, purché costruttivo, però le offese e scrivere ‘povero ...

Spara a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : "colpi Partiti per errore" : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, 'colpi partiti per sbaglio'.

Bambina rom ferita a Roma - indagato un italiano. "Colpo Partito per sbaglio" : Un 50enne incensurato è indagato per aver sparato con una pistola ad aria compressa. Ha raccontato che il colpo è partito accidentalmente mentre controllava l'arma in terrazzo. La piccola è ricoverata ...

Spara a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : “colpi Partiti per errore” : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, "colpi partiti per sbaglio, sono innocente". Le ultime notizie e indagini(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Omicidio Gioffrè nel reggino : continuano senza sosta le indagini - bambino sentito da investigatori : 'Nessun Particolare emerso' : Seminara , Reggio Calabria, - continuano senza sosta le indagini condotte dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, per fare ...

Close to the Sun : il Particolare survival horror del team italiano Storm in a Teacup è in arrivo nel primo trimestre del 2019 : La software house italiana Storm in Tea Cup ha confermato che il suo titolo survival horror Close to the Sun sarà lanciato nel primo trimestre del 2019.Come segnala Videogamer, per coloro che hanno perso l'annuncio alla Gamescom dello scorso anno, Close to the Sun si svolge nel 1890, al culmine della carriera di Nikola Tesla. I giocatori si ritroveranno a bordo di una nave misteriosa creata dallo stesso Tesla, che ospita alcune delle menti ...

Paolo Fox/ Oroscopo - previsioni oggi 23 luglio 2018 : Scorpione settimana Particolare - gli altri? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 23 luglio 2018. previsioni segno per segno: Leone e Ariete con una Luna interessante, tutti gli altri segni zodiacali. Quali sono i segni al top?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in Particolare preoccupa il club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...

Formula 1 - GP Germania. L'editoriale di Guido Meda : Vettel e quel piccolo Particolare che la dice lunga : Immaginatevi di essere Vettel nella domenica del Gp di Germania . L'Hockenheim Ring fa letteralmente impressione per la quantità di pubblico che accoglie. Le tribune del Motodrom sono muraglioni ...

Bussetti : 'La riorganizzazione deve Partire dall'edilizia scolastica' : Per il ministro dell'Istruzione i soldi ci sono già. Quasi sette miliardi di euro arriveranno agli enti locali proprietari di strutture fatiscenti. metà dei 40mila edifici non possiede certificato di ...

Busetti : 'La riorganizzazione della scuola deve Partire dall'edilizia scolastica' : Per il ministro dell'Istruzione i soldi ci sono già. Quasi sette miliardi di euro arriveranno agli enti locali proprietari di strutture fatiscenti. metà dei 40mila edifici non possiede certificato di ...

Portal Drop è un casual game Particolare basato sulla fisica : Portal Drop è un casual game di tipo endless in cui dovrete far cadere un oggetto esagonale in uno dei Portali senza cadere dalla pila di mattoni colorati. Il motore di gioco è basato sulla fisica e sulle reazioni a catena e sarete impegnati a bilanciare l'esagono abbastanza velocemente in modo tale da far cadere la palla nei Portali per ottenere punteggi aggiuntivi ed effetti sorprendenti. L'articolo Portal Drop è un casual game particolare ...