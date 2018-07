Parma | l' ad Carra | ' Cassano? Mai dire mai'

Parma - parla l’ad Carra : Cassano - Aquilani - la penalizzazione e non solo… : Cassano accostato con insistenza al Parma, l’ad Luca Carra non ha chiuso la porta in faccia al calciatore svincolato ormai da anni Luca Carra, amministratore delegato del Parma, ha parlato di calciomercato interpellato da Radio Sportiva, svelando alcune novità importanti. Innanzi tutto, Carra ha dichiarato di non aver ancora completato la rosa: “Non abbiamo ancora finito sul mercato. Cerci e Aquilani? Nomi accostati ce ne sono tanti, ...