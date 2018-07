Parigi | incendio in una torre di 18 piani | morta donna e 3 bimbi

Parigi - incendio in un palazzo di 18 piani : morti una donna e tre bambini : Il rogo è divampato, per cause ancora sconosciute, nel pomeriggio di ieri. Quattro le vittime accertate, probabilmente della stessa famiglia. Ancora da ispezionare alcuni appartamenti.Continua a leggere

Parigi - incendio in un palazzo di 18 piani : morti una donna e tre bambini : Parigi, incendio in un palazzo di 18 piani: morti una donna e tre bambini Il rogo è divampato, per cause ancora sconosciute, nel pomeriggio di ieri. Quattro le vittime accertate, probabilmente della stessa famiglia. Ancora da ispezionare alcuni appartamenti.Continua a leggere Il rogo è divampato, per cause ancora sconosciute, nel pomeriggio di ieri. Quattro le […] L'articolo Parigi, incendio in un palazzo di 18 piani: morti una donna e tre ...

Parigi : incendio in una banlieue - 4 morti : 6.12 Una donna e tre bambini, probabilmente della stessa famiglia, sono morti in un incendio scoppiato in un grattacielo di Aubervilliers, nella banlieue nord di Parigi. Lo riferiscono i media francesi, aggiungendo che si tratta di un bilancio provvisorio perché i soccorsi non hanno ancora controllato tutti gli appartamenti. Altre nove persone sono rimaste ferite, fra cui tre vigili del fuoco.