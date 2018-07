Papa | serve una leadership rinnovata Basta proclami e antagonismo

Vaticano - Macron incontra il Papa : “Sui migranti serve una soluzione europea” : Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” Continua a leggere L'articolo Vaticano, Macron incontra il Papa: “Sui migranti serve una soluzione europea” proviene da NewsGo.

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Vaticano - Macron in udienza dal Papa : «Sui migranti serve soluzione europea» : Il presidente francese ha già incontrato in mattinata una delegazione della Comunità di Sant’Egidio guidata da Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, presidente e fondatore, a Palazzo Farnese, una delle sedi dell’ambasciata di Parigi a Roma

Papa Francesco boccia l'idea del reddito di cittadinanza : 'Serve lavoro per tutti e non forme di assistenzialismo' : Città del Vaticano - A Papa Francesco il reddito di cittadinanza - cavallo di battaglia dei Cinquestelle - non piace proprio. Lo aveva già ribadito a Genova, durante la sua visita due anni fa , 'L'...

Papa : Migrazione - serve aiuto di tutta la Comunità internazionale : Roma – Papa Francesco ha parlato in occasione del “II colloquio Santa sede – Messico sulla Migrazione internazionale” in Vaticano. “Per far fronte e dare risposta al fenomeno della Migrazione attuale, e’ necessario l’aiuto di tutta la Comunità internazionale. Dal momento che esso ha una dimensione transnazionale, che supera le possibilità e i mezzi di molti Stati. Questa cooperazione internazionale ...

Papa Francesco : "I migranti non sono numeri - serve il coraggio di abbattere ogni muro" : Nella questione della migrazione "non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio". Lo ha detto il Papa chiedendo maggiore attenzione per i bambini e le famiglie. "Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il ...

Il Papa a Ostia : basta omertà e prepotenze - serve legalità. FOTO : Il Papa a Ostia: basta omertà e prepotenze, serve legalità. FOTO Il pontefice ha celebrato l'omelia della messa nel municipio romano. Il suo messaggio agli abitanti: "Avete sofferto, ma non rimanete ancorati. L'ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e prendere il largo nella vita". ...

Associazioni donne a Papa - serve dialogo : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 22 MAG - Una lettera a Papa Francesco per chiedere "un dialogo più aperto tra le donne e la gerarchia cattolica". A promuoverla sono due Associazioni internazioni di donne ...