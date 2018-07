Pallavolo – Serie A1 femminile | il roster del Club Italia Crai 2018-2019

Pallavolo - inviata alla FIPAV la lista delle società femminili ammesse ai campionati di Serie A1 e Serie A2 : campionati di Serie A 2018-19: il CdA di Lega comunica alla FIPAV la lista delle società ammesse Si è tenuta oggi, a Milano, l’Assemblea delle società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di alcune delle nuove società di Serie A, neopromosse dalla B1 o acquirenti di un titolo sportivo di Serie A – Polisportiva Libertas Martignacco, Pallavolo Pinerolo, Volley Academy Sassuolo ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Presentate le domande di iscrizione : Campionati Serie A 2018-19: Presentate le domande di iscrizione Si sono chiusi oggi, giovedì 28 giugno, alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2018-19. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati – per la prima volta i Club hanno inoltrato le domande attraverso una nuova piattaforma online – sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : entra nel vivo la missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM in Uganda per la missione ‘Mano nella Mano’ entra nel vivo la missione in Uganda della Lega Pallavolo Serie A Femminile e di GICAM, il Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano, fianco a fianco per la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘. Partita sabato 2 giugno dall’Italia, la spedizione medico-sportiva ha preso contatto con l’SOS Children’s ...

Pallavolo – Serie D - la Flyblue Volley Taviano straccia la Pm Volley Potenza : La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-0 nel secondo confronto con Flyblue Volley Taviano e quindi retrocede in Serie D Una partita giocata alla pari da parte delle ragazze del duo Petrone-Orlando che chiude la gara con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-20.Una gara di alto livello per le giovanissime potentine che hanno onorato questo campionato e questi playout, contro una formazione più concreta, così come le alte compagini del girone B. ...