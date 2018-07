Pallavolo | Roberto Ciamarra torna a casa | sarà lo Scoutman di Modena Volley per le

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Negli ultimi anni ho lavorato coi migliori, continuerò a farlo in un posto speciale, è un privilegio assoluto”, con queste parolead essere lodiè lieta di annunciare il ritorno di, cheloper le prossime tre stagioni., spoletino classe 1982 è stato protagonista adal 2014 al 2017, tre stagioni durante le quali ha conquistato due Supercoppe Italiane, lo Scudetto e due Coppe Italia. In nazionaleha un palmares altrettanto importante: ha vinto l’argento agli Europei 2015 con la Slovenia e la stessa medaglia nel 2017 con la Germania. Neldi oggi numeri e statistiche hanno un ruolo determinante, per questo motivo laè divenuto un punto di riferimento prioritario per lo staff delle squadre di alto livello. Oltre a elaborare e fornire i dati allo ...