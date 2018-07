Pallavolo – Nazionali seniores al gran completo presso la Hub DHL di Milano Malpensa

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) L’Hub DHL diospita lediMartedì 31 luglio, a partire dalle 12, le formazioni dell’ Italvolley maschile e femminile saranno ospitil’HUB DHL Express Italy all’Aeroportodi. Previsti gli interventi del “padrone di casa” Alberto Nobis, Amministratore Delegato di DHL Express Italy, e di Bruno Cattaneo, Presidente della Federazione Italiana. Si tratterà di una delle non frequenti occasioni per vedere schierate insieme, con i propri ct GianLorenzo Blengini e Davide Mazzanti, le squadre tricolori che stanno preparando i campionati mondiali. Per gli Azzurri infatti si avvicina la fase “più calda “ del ritiro a Cavalese; per tutto Agosto proseguiranno, intensi, gli allenamenti, a poco più di un mese dall’inizio del Mondiale italo-bulgaro; inoltre il 3 e il 4 Agosto i ragazzi di Blengini scenderanno ...