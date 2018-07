Pallavolo | Fabio Balaso entusiasta | “Voglio debuttare in Champions League | posso ancora

oasport

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una delle grandi novità per la Lube Civitanova: con la partenza verso Trentino di Jenia Grebennikov, la compagine allenata da Giampaolo Medei ha deciso di affidarsi ad un italiano nel ruolo di libero. Si tratta del classe 1995, che si ispira proprio al fenomenale transalpino, come dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “È il migliore”. L’azzurro si è raccontato sulle pagine della Rosea: “La Lube ha puntato molto su di me. Sono giovane e ho il futuro davanti. Probabilmente è uno dei contratti più lunghi tra quelli che ci sono in squadra. È naturale che mi senta addosso la responsabilità di dovere prendere il posto di grandi campioni in questo ruolo. So di dover affrontare un’eredità pesante”. Prosegue: “La difesa rappresenta uno dei miei punti di forza, al contrario della ricezione dovefare molti ...