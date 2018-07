Pallanuoto femminile | Europei 2018 | Setterosa sconfitto dalla Russia | è sesta piazza

Pallanuoto femminile - Finale Europei 2018 : Grecia-Olanda. Data - programma - orario d’inizio e tv : Grecia e Olanda si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di Pallanuoto femminile: le due squadre torneranno in acqua venerdì 27 luglio per contendersi il titolo continentale nella vasca di Barcellona (Spagna). Da una parte le oranjes che hanno avuto la meglio sull’Ungheria, dall’altra le elleniche che hanno sconfitto la Spagna. L’Olanda va a caccia del quinto titolo (ma l’ultimo risale al 1993) dopo aver perso gli ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati delle semifinali. Italia per il quinto posto - finalissima Olanda-Grecia : Si sono disputate a Barcellona le semifinali degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte 8-7 l’Ungheria e vola in finale, dove incontrerà la Grecia, che supera le padrone di casa della Spagna, vincendo per 11-9. L’Italia asfalta la Germania per 17-2 e giocherà venerdì alle ore 18.15 contro la Russia, che ha la meglio per 13-10 sulla Francia, per il quinto posto. Seconda fase risultati 25 ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il Setterosa batte la Germania 17-2 e si giocherà il quinto posto : Torna alla vittoria il Setterosa dopo la deludente sconfitta ai quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona con l’Ungheria. Le azzurre hanno sconfitto per 17-2 la Germania nella semifinale per il quinto posto: la squadra di Fabio Conti andrà dunque a giocarsi il piazzamento ai piedi del podio contro la Russia in una sfida comunque spettacolare. Germania-Italia 2-17 Germania: Saurusajtis, Vosseberg, Hinz, Eggert, I. ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : il Setterosa - come nel resto della stagione - esce ancora una volta sconfitto da un match tiratissimo : Di match tirati il Setterosa ne ha giocati tanti in stagione, purtroppo da quelli che contavano veramente è sempre uscito sconfitto, o, al massimo ha pareggiato: ieri pareggio non poteva esserci, e, ancora una volta, in un minuto finale davvero convulso, l’Italia ha di nuovo lasciato il passo alle avversarie. Troppe volte le gare della nazionale femminile hanno visto alti e bassi, troppe volte i momenti di black out in attacco hanno ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali. Italia per il quinto posto : Vanno in archivio i quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte l’Italia per 10-9 e spezza i sogni di podio del Setterosa. Di seguito tutti i risultati odierni e gli accoppiamenti delle semifinali. Seconda fase risultati 23 luglio quarti di finale Olanda-Germania 22-2 Italia-Ungheria 9-10 Grecia-Russia 11-10 dtr (6-6) Francia-Spagna 5-14 Finali 9° posto Israele-Serbia 5-6 Finale 11° posto Croazia-Turchia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : Grecia, Ungheria, Olanda e Spagna si giocheranno le medaglie agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona. Con i quarti di finale odierni, si è definito il tabellone delle semifinali: Olanda-Ungheria e Grecia- Spagna. In lotta per il podio non c’è purtroppo il Setterosa, che è stato eliminato 10-9 dall’Ungheria. Vittoria di misura anche per la Grecia con la Russia, mentre tutto facile per Olanda e Spagna che hanno travolto Germania e ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Ungheria 9-10. Le pagelle del Setterosa : L’Italia abbandona il torneo continentale di Pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA 6 GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere. TABANI ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “C’è da lavorare molto sui dettagli”. Elisa Queirolo : “Potevamo evitare diversi gol” : Termina con l’amaro in bocca la corsa verso il podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dall’Ungheria per 10-9, in una partita che alla fine del terzo tempo sembrava incanalarsi in modo positivo per le azzurre, che hanno però ceduto nel momento chiave. Tanta amarezza nelle dichiarazioni dei protagonisti a partire dal ct Fabio Conti che ha analizzato così a caldo la ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il Setterosa spreca e si arrende ad un’Ungheria più cinica. Finisce l’avventura continentale : Finiscono contro l’Ungheria i sogni di podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile: le magiare sconfiggono l’Italia per 10-9 e vanno in semifinale, dove troveranno, con molta probabilità, l’Olanda. Per le azzurre l’accesso ad un mesto tabellone per il quinto posto. Prossima sfida con la modesta Germania, mercoledì alle 13.15, ma la gara conterà relativamente, le attese del Setterosa erano altre. Nel primo ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa sotto 5-4 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: adesso non si può più sbagliare. Dopo il terzo posto nel girone, il Setterosa si appresta a vivere la fase ad eliminazione DIRETTA degli Europei di pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ...

Italia-Ungheria - Europei Pallanuoto femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Vietato sbagliare. Sfida ad alta quota tra Italia ed Ungheria ai quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile, con le azzurre che vanno a caccia del penultimo atto. Attenzione all’avversario magiaro, non dei più forti, ma da non sottovalutare: ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ore 18.30. La trasmissione tv della gara sarà affidata a ...