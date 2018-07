Pallanuoto Europei | la Spagna batte l' Italia Ma è giallo sull' ultimo tiro

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 6 DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo. DI FULVIO ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le voci dei protagonisti : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le dichiarazioni degli azzurri a fine gara al sito federale. Il CT Sandro Campagna cerca di smorzare i toni: “Una delle partite più belle che abbia mai visto con un’intensità ...

VIDEO Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le immagini del gol fantasma di Pietro Figlioli : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Di seguito il VIDEO dell’azione contestata: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Europei Pallanuoto - Settebello eliminato : 23.31 Si ferma in semifinale la corsa del Settebello agli Europei di Barcellona. Gli azzurri di Sandro Campagna infatti sono stati battuti 8-7 dai padroni di casa della Spagna (parziali 1-1 3-2 1-3 3-1). Succede di tutto nella piscina Picornell: l'Italia che vola avanti con Di Fulvio (3 gol),poi la rimonta iberica e all'ultimo secondo un gol fantasma Un tiro di Figlioli, che varrebbe il pari, entra, ma non per gli arbitri. Nell'altra sfida ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

Pallanuoto - il Settebello crolla : la strada dell’Italia agli Europei si ferma in semifinale : Pallanuoto, il Settebello ha perso contro la Spagna la possibilità di volare in finale agli Europei: 8-7 il finale Pallanuoto, il Settebello è stato battuto dalla Spagna in semifinale agli Europei. I padroni di casa hanno vinto 8-7 contro l’Italia, al termine di una gara rocambolesca, ricca di capovolgimenti. Campagna ed i suoi ragazzi non sono riusciti a superare l’ostacolo spagnolo, ed ora saranno costretti a giocarsi la ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : disputate le semifinali. La finalissima sarà Serbia-Spagna : disputate le semifinali agli Europei di Pallanuoto: a Barcellona, nel derby balcanico, la Serbia ha superato la Croazia per 9-7, mentre nella seconda sfida la Spagna ha battuto tra le polemiche l’Italia per 8-7. Giocate anche le semifinali per le posizioni dalla quinta all’ottava e le finali per il nono e l’undicesimo posto. Di seguito i risultati odierni e tutte le finali. Risultati 26 luglio Semifinali Serbia-Croazia ...

Finale 3°-4° posto Europei Pallanuoto - Italia-Croazia : data - programma - orario e tv : Il Settebello non riesce a tornare in Finale agli Europei di pallanuoto: gli azzurri saranno in acqua sabato 28 luglio, alle ore 20.30 per cercare di tornare almeno sul gradino più basso del podio. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono stati superati dalla Spagna padrona di casa, ed ora affronteranno la Croazia, sconfitta dalla Serbia. Tutti gli orari della fase ad eliminazione diretta sono soggetti a modifica per esigenze televisive. La ...

LIVE Spagna-Italia - Europei Pallanuoto 2018 in DIRETTA : semifinale da brivido alla Picornell : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Italia: per il Settebello siamo arrivati alle semifinali agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La piscina della città catalana, la Picornell, evoca dolci ricordi alla selezione italiana, che nel 1992, con Sandro Campagna in acqua, vinse l’oro olimpico contro i padroni di casa dopo tre tempi supplementari. Stasera, con Campagna CT, il Settebello chiede nuovamente strada alla ...

Pallanuoto - Europei 2018. Molina : “Non mi fischieranno i tifosi spagnoli. Nuovi stimoli verso Tokyo 2020” : Tutto pronto per Spagna-Italia: questa sera alle 22 si accende lo spettacolo alla Picornell di Barcellona per la seconda semifinale degli Europei di Pallanuoto maschile. In acqua le squadre che nel 1992, proprio nella città catalana, si sono giocate il titolo a Cinque Cerchi, con protagonista in acqua proprio il ct azzurro Sandro Campagna. Sul piano vasca però anche colui che la calottina iberica l’ha vestita per anni, e ora invece è ...

Spagna-Italia - Semifinale Europei Pallanuoto 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : ... Fase ad eliminazione diretta Semifinali , 26 luglio, ITALIA Spagna , ore 22.00, Diretta tv su Raidue e RaiSport+HD Diretta streaming su LEN TV Diretta live testuale su OA Sport

Spagna-Italia - Semifinale Europei Pallanuoto 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Il Settebello torna in acqua dopo la roboante vittoria sulla Russia: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale, che i ragazzi di Campagna hanno dominato Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, giovedì 26 luglio, alle ore 22.00 per cercare il pass per la finalissima di sabato. I ragazzi del CT Sandro Campagna ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Setterosa domina il match contro la Germania e vola in finale per il 5° posto : Il Setterosa domina il match contro la Germania agli Europei 2018 e si gioca la finale per il 5° posto Una formalità verso la finale dei quinto posto ai campionati Europei che l’Italia giocherà venerdì alle 18:15. Il Setterosa, argento olimpico e bronzo uscente, batte la Germania 17-2 (4-0, 6-0, 4-0, 3-2) dominando fin dai primi minuti (3-0 dopo 128 secondi) e scarica parte della rabbia per l’eliminazione nei quarti di finale ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...