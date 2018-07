Palazzo Chigi | ancora nessuna decisione sulla Tav | c' è istruttoria

Tav - Salvini contrario allo stop : 'Per me occorre andare avanti' - Palazzo Chigi smentisce il blocco : 'Istruttoria in corso' : Secondo il leader della Lega, l'analisi sul rapporto costi/benefici dell'annullamento dei contratti dev'essere applicato a tutte le grandi opere: "Questo è il ragionamento che varrà su tutto: la Tap, ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi : Abbiamo parlato di economia, del decreto dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax, pace fiscale", dice all'uscita da Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sul Vertice con il premier ...

Colpo di Tria sulla Cdp : piazzati i suoi fedelissimi. Rai - casting a Palazzo Chigi : Mentre il ministro dell'Economia fa quasi l'en plein in Cdp, Salvini e Di Maio scalpitano per piazzare tutte le proprie pedine nella tv pubblica e vogliono definire l'intero organigramma interno ...

Rai - vertice a Palazzo Chigi. Sul tavolo la rosa dei candidati Ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Al tavolo, a Palazzo Chigi, siedono il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E, a vertice in corso, filtrano i nomi del terzetto sul quale M5S e Lega si confronteranno nelle ultimissime ore per il ruolo di amministratore delegato di Viale Mazzini: ...

Nomine : vertice a Palazzo Chigi su Rai - ancora dubbi : Tria: 'Salvini può incontrare candidati uno ad uno, poi deciderò io'. Il premier: 'Sarà scelta collegiale' -

Nomine Rai - a Palazzo Chigi per i tg : Le Nomine dei Tg piombano sul tavolo del vertice di Palazzo Chigi, convocato sul tema delle Nomine Rai. Tg1, Tg2, Tg3, ovvero la guida dell'informazione, caselle cruciali nell'anno della campagna sovranista di qui alle europee. È l'intero "pacchettone" che il leader della Lega vuole negoziare, contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale e alla scelta del nuovo presidente, figura più di prestigio che di potere reale. ...

Atletica : Tortu premiato a Palazzo Chigi : Erano presenti alla cerimonia il ministro dell'Economia, Giovanni Tria; il comandante della Guardia di finanza, Giorgio Toschi; il presidente della Fidal, Alfio Giomi; il comandante del Cs Guardia di ...

