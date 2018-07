Pagani - Una Zonda Revolution appesa in salotto

quattroruote

(Di venerdì 27 luglio 2018) Possedere unaè un privilegio riservato a pochi. Poter essere selezionato per ordinare unaRevolucion, da utilizzare solo in pista, significa appartenere alla stretta cerchia di clientiper i quali non esistono limiti di spesa e di esclusività. Potersi togliere lo sfizio di mettersi in casa la suddetta biposto da corsa è però qualcosa di unico, specie se la necessità impellente è quella di fare arredamento e di dividere due ambienti.al muro senza motore, quella vera è in garage. proprio questo l'utilizzo previsto per questa, trasformata in un quadro d'autore dal suo eccentrico proprietario che ha deciso di ammirarla dal divano del suo appartamento di Miami. La notizia non arriva da qualche fonte sconosciuta, ma dal proprietario stesso, il pilota argentino Pablo Pérez Companc, che ha pubblicato una foto dell'installazione sul suo profilo ...