Padre Dall’Oglio | la Rai ricorda il religioso a cinque anni dal rapimento

davidemaggio

: RT @FnsiSocial: Cinque anni fa il rapimento di padre Paolo Dall'Oglio in #Siria, domani 27/7 h.11 conferenza #stampa in #Fnsi con @CentroAs… - L_Torri : RT @FnsiSocial: Cinque anni fa il rapimento di padre Paolo Dall'Oglio in #Siria, domani 27/7 h.11 conferenza #stampa in #Fnsi con @CentroAs… - JacopoSvetoni : Padre Dall'Oglio al telefono di Catia Caramelli di @radio24 a giugno 2013 - s_corradino : RT @RiccardoNoury: Quest'uomo di pace, fede e amore veniva rapito in Siria il 29 luglio 2013 da un gruppo dell'opposizione armata cui quell… -

(Di venerdì 27 luglio 2018)Paolo Dall'Oglio Un silenzio lacerante e un mistero fitto avvolgono ancora oggi le sorti diPaolo Dall’Oglio. Adaldel gesuita, avvenuto a Raqqa il 29 luglio del 2013, la Rai dedica un tributo all’opera deldi origini romane portatore di pace e di fiducia nella forza del dialogo con un progetto crossmediale curato dalla Direzione comunicazione. In suo ricordo, a partire da oggi, il servizio pubblico trasmetterà alcuni appuntamenti. Già nella giornata di oggi, 27 luglio, su Rai 1 parlerà diDall’Oglio durante Uno Mattina Estate (con uno spazio a cura del Tg1 dalle 7.10) e nel corso de La vita in diretta estate, dalle 15.25. In mattinata, anche Agorà Estate su Rai3 riserverà finestre di approfondimento alla vicenda del gesuita fondatore della comunità monastica di Deir Mar Musa in Siria. Domani, sabato 28 luglio, ...