Padova : degrado e rischio incendi - da carabinieri controlli in città e provincia : Padova, 27 lug. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Padova, al fine di avere un modello operativo sempre più aderente alle esigenze di sicurezza della comunità in cui operano, hanno iniziato ad individuare e monitorare le aree a maggiore rischio di degrado in città e provincia. Ta

Padova : degrado e rischio incendi - da carabinieri controlli in città e provincia (2) : (AdnKronos) – Viste le particolari temperature elevate e le condizioni di siccità attuali, sarebbe sufficiente una maldestra gestione di fiamme libere per l’accensione di una sigaretta o di un fornello da campo per la cottura dei cibi, per innescare un incendio alimentato anche dalle aree incolte e dalle sterpaglie costituenti contorno ai fabbricati che ne renderebbero difficoltose le operazioni di spegnimento. Per tale ragione ...

Padova : degrado e rischio incendi - da carabinieri controlli in città e provincia (3) : (AdnKronos) – L’intervento è stato molto apprezzato dai residenti in considerazione che, il presidio dell’Arma ha allontanato molti malintenzionati. L’attività è stata ancor più valorizzata dal fatto che sull’area controllata insistono ben due facoltà universitarie i cui presidi Paolo Bonaldo, preside della facoltà di biologia e Konstantinos Priftis, preside della facoltà di psicologia, oltre ad avere espresso ...