Overshoot Day | il 1° agosto avremo finito le risorse naturali della Terra | la Fondazione

(Di venerdì 27 luglio 2018) 5 giorni. Tanto manca al 1°, data in cuiconsumato tutte leche laè in grado di “rigenerare” in 1 anno. Si chiama EarthDay ed è la data oltre la quale utilizzeremoche il nostro Pianeta non sarà più in grado di rigenerare. Un fenomeno drammatico che ogni anno si ripete, ma sempre con alcuni giorni d’anticipo: in poco meno di 50 anni l’Day è passato dal ricorrere il 29 dicembre, nel 1970, al cadere il 1°del 2018. In pratica sono stati “persi” circa 30 giorni di autosufficienza del Pianeta ogni 10 anni1. Le stime indicano che quest’anno, per soddisfare il fabbisogno attuale di, stiamo sfruttando l’equivalente di 1,7 pianeti. Lo ha calcolato il Global Footprint Network – Istituto internazionale di ricerca, che ha ideato il metodo per calcolare il consumo delleattraverso l’Impronta ...