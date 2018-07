Overshoot Day 2018 | il 1° agosto avremo esaurito le risorse naturali disponibili per

Overshoot Day - il 1° agosto avremo finito le risorse naturali della Terra : la Fondazione BCFN lancia la sua ricetta per salvare il pianeta : 5 giorni. Tanto manca al 1° agosto, data in cui avremo consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di “rigenerare” in 1 anno. Si chiama Earth Overshoot Day ed è la data oltre la quale utilizzeremo risorse che il nostro pianeta non sarà più in grado di rigenerare. Un fenomeno drammatico che ogni anno si ripete, ma sempre con alcuni giorni d’anticipo: in poco meno di 50 anni l’Overshoot Day è passato dal ricorrere il 29 dicembre, ...