Origine delle stelle e delle galassie | una ricercatrice di Firenze nel progetto

(Di venerdì 27 luglio 2018) Come erano fatte le primee come si sono formate lealle origini dell’Universo, 13 miliardi di anni fa? Sono gli interrogativi su cui indagherà Stefania Salvadori,del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di, vincitrice di uno starting grant dell’European Research Council (Erc) per ilNefertiti (NEar-FiEld cosmology: ReTracing Invisible TImes). ”Dopo il Big Bang l’Universo era un mare oscuro di idrogeno e di elio – racconta Salvadori – fino a quando non si è raffreddato e si sono formate le primee leche sono progenitrici di quelle che vediamo adesso. Ma fossili di quelle antichissime-prosegue la- rimangono ancora nell’alone ai confini della nostra galassia e nelle piccoleche le gravitano attorno”. Durante il– ...