Origin | il programma Offre la Ditta è al momento sospeso

(Di venerdì 27 luglio 2018)laè ildi EA che regala titoli gratuiti agli utenti ogni mese, secondo alcuni rapporti però, pare che da qualche giorno talenon sia più disponibile.Come riporta VG247, alcuni utenti hanno segnalato che il link che porta alla pagina delsia inattivo, cliccandoci verrete riportati alla pagina principale del sito. Un utente di Reddit ha inoltre parlato con il servizio clienti EA e ha ricevuto la risposta "Alil serviziolaè stato chiuso da EA." Naturalmente non essendoci state dichiarazioni ufficiali di EA non possiamo essere certi del futuro del, questo episodio potrebbe infatti essere legato a un bug, aggiornamento o semplicemente EA ha deciso di sospendere il tutto per concentrarsi su altri servizi. Non ci resta che aspettare pazientemente notizie da parte della compagnia.Read more…