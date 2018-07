Orban | colpa naufragi è dei politici Ue

Migranti - Orban : 'La colpa dei naufragi è dei politici europei' : La " colpa " per i naufragi delle imbarcazioni di Migranti nel Mediterraneo "è dei politici in Europa che incoraggiano i Migranti e danno l'impressione che valga la pena andarsene". Lo ha detto il ...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...