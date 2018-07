OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni al 27 luglio 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto e scambio , OPAS, volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 27 luglio, ...

OPA Vittoria Assicurazioni - adesioni al 23 luglio 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e scambio, OPAS , volontaria totalitaria promossa da Vittoria Capital sulle azioni della controllata Vittoria Assicurazioni risulta che oggi, 23 luglio, ...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed EurOPA : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ...

Terminato sbarco a Pozzallo - tutti i migranti all'hotspot : "Vittoria di Italia ed EurOPA" : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Vela – Europei Master Classe EurOPA : vittoria di Søren Johsen a : Europei Master Classe Europa al Circolo Vela Arco: finale stile match race tra Søren Johsen e Gintare Scheidt. Vince il danese sebbene in parità di punteggio. Terza assoluta la polacca Glinkiewicz Conclusi al Circolo Vela Arco dopo 8 regate con belle condizioni di vento medio sui 12-16 nodi i Campionati Europei Master dopo un’appassionante lotta tra il danese Johnsen e la moglie di Robert Scheidt, Gintare, argento olimpico sul Laser a ...

LIVE F1 - Gara GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. Duello al cardiOPAlma - Vettel sfida Hamilton per la vittoria e il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone andrà in scena una Gara fondamentale per le sorti dell’intero campionato: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, separati da un solo punto in classifica generale, sono chiamati a un Duello pirotecnico in un tracciato che ha fatto la storia dell’automobilismo. Il padrone di casa scatterà in pole position ma il tedesco gli ...

Copyright - l’EurOPArlamento boccia la direttiva. Esultano M5S e Lega. Gli editori : ?vittoria dei giganti del web : L’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, ha respinto l’avvio dei negoziati con il Consiglio (318 no, 278 sì e 31 astenuti) su una proposta di direttiva che aveva spaccato a metà l’Assemblea. Ora la discussione della proposta è rimandata alla prossima plenaria, a settembre, ma probabile che il testo sul digital single market sia destinato a incagliarsi su ulteriori emendamenti da qui alla fine della legislatura...

Sfruttati e sottOPAgati a Vittoria - arrestato un imprenditore agricolo : La Polizia, nell'ambito di un'indagine contro il caporalato nelle campagne del Ragusano, ha arrestato un imprenditore agricolo albanese di 34 anni, Auglent Lalollari, per sfruttamento di sei suoi ...

VIDEO Volley - Italia commovente : che vittoria contro la Serbia Campionessa d’EurOPA. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa e, dopo aver surclassato la Cina Campionessa Olimpica, ha sconfitto anche la Serbia Campionessa d’Europa. Le azzurre hanno vinto la quinta partita nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...