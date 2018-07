OneDrive | da oggi è possibile su Android utilizzare l’impronta digitale per autenticarsi

surface-phone

(Di venerdì 27 luglio 2018) Quando si parla di dati archiviati nel cloud, la questione sicurezza assume inevitabilmente una certa importanza e Microsoft non vuole di certo rimanere indietro su questo aspetto. Da pochissime ore a questa parte risulta disponibile un aggiornamento dinumerato 5.14. per tutti i dispositivi dotati del sistema operativo mobile di casa Google. Oltre alle solite correzioni di bug, la nuova versione introduce il supporto dell’applicazione all’improntapermettendo agli utenti diin modo più sicuro e veloce con le dita anzichè con il classico PIN. Changelog Oltre a un codice PIN, ora puoi usare la tua improntaper bloccare l’app. Abbiamo modificato la visualizzazione griglia per dare risalto alle tue foto e migliorarne l’aspetto, oltre a semplificare al massimo la visualizzazione delle foto inserite nei backup nella ...