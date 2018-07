Ombretti pastello | la lezione make-up di Lily Collins

vanityfair

: raga una palette di ombretti pastello a un prezzo giusto e di marca buona? - duesecondvi : raga una palette di ombretti pastello a un prezzo giusto e di marca buona? - danila76ds : Dopo la Pastello Labbra e i due Gloss Vernissage della collezione Tea Time ecco la #recensione nel #blog degli… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Che sia per dare un twist al solito biondo o un tocco spensierato allo sguardo, le nuancehanno sempre il loro perché. Un po’ come la t-shirt bianca: nello sua essenziale semplicità rapisce sempre. Nel caso specifico delup occhi, i colori sorbetto si addicono a chi vuole ottenere uno sguardo da lolita: «Il truccod’ispirazione anni’60 non è un-up che punta a valorizzare, ma è perfetto per tutte le donne che amano osare e che desiderano avere uno stile riconoscibile ed interessante, un trucco che mette in risalto in particolare gli occhi, giocoso e dal tocco pop, che punta sulla purezza. Quel concetto di sensualità alla Liz Taylor e Twiggy che attira moltissimo, cattura e piace, e che al giorno d’oggi viene spesso utilizzato dai personaggi dello spettacolo comee Ariana Grande», ci spiega MrDanielup,-Up Ambassador Lancôme ...