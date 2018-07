Ok alle nozze Walt Disney-Fox Murdoch cede il suo impero per 72 miliardi

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Video - l’invito alle nozze in 3D e il web si scatena : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ pubblicano sui social il Video con l'invito al matrimonio del 1° settembre: la scelta scatena il popolo del web che ironizza sulla scelta.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 05:37:00 GMT)

Il M5S si convince : "No alle nozze tra Anas e Fs" : Roma - Dopo la Lega - da sempre contraria al matrimonio tra Anas e Fs - anche il M5S si convince a bloccare la fusione tra i due colossi pubblici della mobilità. La fusione decisa l'anno scorso 'è un'...

Miley Cyrus - addio a Liam Hemsworth a un passo dalle nozze : E’ saltato il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Lo sostiene il magazine "Ok! Australia", per il quale la popstar...

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano/ La zia Kim Basinger dice sì alle nozze : Justin Bieber è pronto a dire sì ad Hailey Baldwin e adesso anche la zia Kim Basinger ha detto la sua sulle nozze dicendosi favorevole, quando scopriremo una data ufficiale?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:10:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI VS CHIARA FERRAGNI/ Critica alle nozze dell'anno : la reazione della futura sposa : SELVAGGIA LUCARELLI torna all'attacco sui social e punta il dito contro il matrimonio di CHIARA FERRAGNI reo di trasformare Noto nella "capitale del tarocco". (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Vuoi partecipare alle nozze di Eugenie di York? : A tre mesi dal’altro royal wedding del 2018, quello di Eugenie di York e Jack Brooksbank, che sarà celebrato il prossimo 12 ottobre, emerge qualche dettaglio in più su una cerimonia ancora top secret. Che sarà a Windsor era già cosa nota, così come il fatto che gli sposi avrebbero voluto celebrare a settembre e che poi hanno dovuto piegarsi agli impegni dei cugini di lei e a quelli di Sua Maestà, che subito dopo l’estate proprio non ...

Stop alle nozze tra Anas e Ferrovie - Rixi : «Governo contrario alla fusione» : Il sottosegretario ai Trasporti: «Le due società hanno ruoli e compiti diversi, i servizi devono essere prioritari»

alle nozze scopre che la sposa ha 15 anni - fotografo si rifiuta di lavorare e diventa un eroe : Il gesto dell'uomo ha scatenato le ire dello sposo che lo ha aggredito durante la cerimonia in Turchia ma anche l'approvazione di tanti lavoratori del settore che hanno plaudito alla sua scelta. "Sono felice di aver contribuito a sensibilizzare sul problema" ha spiegato Onur Albayrak.Continua a leggere

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

Daniele Bossari - “chi è la sua donna misteriosa”. Svelato tutto. A un mese dalle nozze con Filippa : Lo scoop era stato subito una bomba. A pochi giorni dal matrimonio, Daniele Bossari era stato beccato dai paparazzi di Chi mentre era in compagnia di una donna. I due passeggiavano per Milano, sono stati a cena fuori e poi, una volta in auto, si sono salutati in modo molto intimo. Tra i due c’è stato un bacio. Ovviamente la bomba è esplosa: Daniele Bossari ha già tradito Filippa Lagerback? Lui nega. Alfonso Signorini, che ha deciso ...

Rifiuta servizio floreale alle nozze gay - la Corte Suprema le dà ragione : A seguito della sentenza del 4 giugno scorso a favore di Jack Phillips, che si era Rifiutato di creare una torta personalizzata per celebrare delle nozze gay, adesso la Corte Suprema degli Stati Uniti ...

Il Segreto - Adela e Carmelo prossimi alle nozze : anticipazioni 2 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, che nella settimana dal 2 al 6 luglio subisce – causa Mondiali – diverse modifiche per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. La più evidente è che le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro alle 21.25. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Ulpiano vuole vendicare il padre Il Segreto ...

Uomini e Donne/ Sabrina Ghio e Carlo Negri - amore al top : l'ex tronista pensa alle nozze? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia d'amore nata tra Sabrina Ghio e Carlo Negri. l'ex tronista immagina già le prossime nozze?(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Chiara Ferragni/ Brava sul web ma pessima dietro i banchi di scuola? Intanto si pensa alle nozze… : Chiara Ferragni, i retroscena raccontati dal suo professore dell'università: Brava sul web ma pessima dietro i banchi di scuola? Intanto si pensa alle nozze con Fedez.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:46:00 GMT)