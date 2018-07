ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Occupazioni, mossa di Salvini: «Accelerazione sugli sgomberi» - nocefra1 : RT @ilmessaggeroit: Occupazioni, mossa di Salvini: «Accelerazione sugli sgomberi» - FlorianaMissori : RT @ilmessaggeroit: Occupazioni, mossa di Salvini: «Accelerazione sugli sgomberi» - lextresabogados : Occupazioni, mossa di Salvini: «Accelerazione sugli sgomberi» -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non solo campi rom. Sul fronte legalità, il secondo segnale del Viminale e quindi della Prefettura sta per arrivare ancheimmobili occupati da sgomberare. In questi ultimi giorni si sta ...