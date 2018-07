O bag per Disney | omaggio a Minni! GALLERY

Se a Bologna per il Pd la canzone dello Stato sociale dà un messaggio sbagliato : La canzone "Una vita in vacanza" del gruppo emiliano Lo Stato sociale? Secondo la consigliera comunale del Pd a Bologna Raffaella Santi Casali veicola un messaggio sbagliato da "figli di papà". La Santi ha messo nel mirino la scelta dell'amministrazione di centrosinistra del capoluogo felsineo di coinvolgere la band arrivata seconda all'ultima edizione del Festival di Sanremo in un progetto dedicato ai Neet, i giovani under 25 che non studiano e ...

Neonato trovato morto nel bagno di un aereo : la scoperta choc durante l'atterraggio : Il bimbo ha fretta di venire al mondo, e sul volo oceanico avviene il miracolo Come riporta l' Independent , non si sa ancora se il piccolo sia nato morto o se sia stato ammazzato subito dopo il ...

Drone-bagnino : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare : Ci sono vari progetti, in Italia e nel mondo: dalla boa galleggiante radiocomandata e dotata di un sistema di propulsione a getto, capace di portare in salvo otto persone, fino al natante delle ...

Pallanuoto - la grande occasione persa dal Settebello. L’Italia più forte da 7 anni sbaglia la partita più importante : C’è davvero tanto da recriminare al termine della semifinale giocata ieri sera alla Picornell di Barcellona. Il Settebello, uno dei più forti visti forse addirittura dal Mondiale di Shanghai 2011, quello vinto dagli azzurri, sbaglia la partita più importante ed esce sconfitto nel penultimo atto degli Europei di Pallanuoto in terra spagnola proprio con la nazionale di casa, di misura. Si può sicuramente discutere su ciò che è accaduto allo ...

Migranti : 56 persone soccorse dai bagnanti a Isola Capo Rizzuto : Intorno alle 7,30 del mattino di martedì 24 luglio, su una spiaggia del territorio di Isola Capo Rizzuto Crotone, diversi tra i bagnanti più mattinieri hanno notato un'imbarcazione a vela, che navigava in evidenti condizioni di difficolta'. Senza pensarci su troppo, hanno avvicinato il veliero con pattini e altri natanti. All'interno dell'imbarcazione, stanchi, disidratati ed affamati, si trovavano 56 Migranti di nazionalita' siriana e ...

ROBERTO SAVIANO INDAGATO PER DIFFAMAZIONE/ Ultime notizie : Salvini - “giudice riconosca che ha sbagliato” : ROBERTO SAVIANO INDAGATO dalla procura di Roma per DIFFAMAZIONE dopo la denuncia di Matteo Salvini. Ultime notizie: “atto dovuto” legato alla querela del ministro dell'Interno.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:19:00 GMT)

bagnoli - striscione di contestazione per il ministro Lezzi in visita a Napoli : La ministra sta incontrando il sindaco Luigi de Magistris e nel pomeriggio sarà in Regione dal governatore Vincenzo De Luca

Scoperta shock nel bagno dell’aereo durante il volo : nel water un neonato morto : La Scoperta da parte del personale a bordo poco prima dell'atterraggio. Una volta a terra la polizia ha interrogato tutte le passeggere del volo e fermato una sospettata. Avrebbe partorito un bimbo prematuro già morto e lo avrebbe gettato nel bagno.Continua a leggere

Barbara d’Urso a Sanremo 2019?/ Claudio baglioni la vuole per il Festival : l’indiscrezione bomba : Barbara d’Urso a Sanremo 2019? Claudio Baglioni la vuole per il Festival: l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Oggi, ecco cosa sappiamo al momento.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Droni-bagnino per soccorso in mare : salvagente arriva dal cielo : Roma, 26 lug., askanews, - Un bagnante tra le onde del mare è in difficoltà. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che ...

Mancini : 'Ronaldo è un bene per la Nazionale. Balotelli? Anche io ho sbagliato - ora è cresciuto' : Roberto Mancini , ct dell' Italia , ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport . Tanti i temi toccati, dal trasferimento di Ronaldo alla Juventus a Pirlo , neo vice allenatore della Nazionale, poi l'intrigo Bonucci , i giovani da valorizzare e il prossimo campionato. Oggi ...

Safe bag - tutto pronto per sbarco di SosTravel.com sull'AIM : prezzo 5 - 6 euro : Teleborsa, - SosTravel.com, controllata di Safe Bag, ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Borsa Italiana - AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant. Il prezzo delle ...

Aperti agli stranieri - «sbagliano» le superiori e non vanno nei musei. Ecco gli studenti medi : E poi ci sono due elementi inaspettati: «I ragazzi non fanno sport fuori da scuola e non sono mai andati in un museo con i genitori, dato impressionante per una città come Bologna, da sempre molto ...