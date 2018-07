Nuovo aggiornamento per Splatoon 2

Nuovo Surface Pro : rilasciato un aggiornamento firmware : Dopo aver aggiornato il firmware del Surface Laptop e del Surface Pro 4, Microsoft rilascia un ulteriore update per il Nuovo Surface Pro sia nella sua variante standard che in quella LTE. Come di consuetudine sono stati apportati alcuni miglioramenti alla stabilità del sistema, nello speecifico, si fa riferimento a nuovi driver per quanto concerne la fotocamera, l’audio e il metodo di rilevamento dell’autonomia. Changelog Microsoft ...

PUBG per mobile : il Nuovo aggiornamento introduce la War Mode : La versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds ha ricevuto un nuovo aggiornamento questa settimana che introduce un sacco di nuove fantastiche funzionalità, tra cui la War Mode e ulteriori achievement.La Modalità Guerra, come riporta Videogamer, è un'aggiunta interessante poiché in precedenza era disponibile solo nella versione per PC del titolo. In questa modalità, due squadre di 50 giocatori si sfidano per arrivare per primi a totalizzare ...

Le Mitragliette di Fortnite saranno depotenziate con il Nuovo aggiornamento : I tantissimi giocatori di Fortnite sapranno che Epic Games ha aggiunto alcune armi al suo gioco ultimamente, bocche da fuoco come la Mitraglietta SMG e la Mitraglietta Compatta che, però, gli utenti hanno ritenuto un po' troppo potenti.Proprio per questo motivo, l'aggiornamento in arrivo oggi, quello che dà il via alle Sfide della Settimana 3 della Stagione 5, porterà con sé delle modifiche a queste armi, come segnalato sul profilo Twitter ...

Tutte le novità per LG G7 attraverso il Nuovo aggiornamento di fine luglio : Sono state mantenute le promesse che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi per quanto riguarda il cosiddetto LG G7. Seguendo il programma che avevamo delineato non molto tempo fa su queste pagine, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia al top di gamma 2018 nel corso degli ultimi mesi. In particolare, da oggi 26 luglio viene segnalato il ...

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il Nuovo aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

Fortnite : server offline questa mattina in vista del Nuovo aggiornamento e svelata la data di ritorno della modalità Parco Giochi : Giornata di grandi novità per i numerosi giocatori di Fortnite, oggi, 24 luglio, è infatti previsto il nuovo aggiornamento 5.10 con il quale Epic Games festeggia il primo anniversario del suo gioco. In vista della pubblicazione dell'update, sull'account Twitter ufficiale è stato comunicato che i server andranno offline questa mattina alle ore 10 italiane, per poi tornare operativi alle ore 14.L'aggiornamento porta con sé varie novità, come la ...

Windows 10 April Update : disponibile un Nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.166 identificata anche come KB4345421. Changelog Addresses an issue that may cause some devices running network monitoring workloads to receive the 0xD1 Stop error because of a race condition after installing the July Update. Addresses an issue with the DHCP Failover server that may ...

Fortnite : Nuovo aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...

WhatsApp - Nuovo aggiornamento per le notifiche - ecco come cambia la chat : WhatsApp, nuova funzione per le notifiche con il nuovo aggiornamento, ecco come cambia la chat WhatsApp, nuovo aggiornamento per le notifiche, ecco come cambia la chat Molti utenti dell'app di ...

Unigram : rilasciato un Nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Torna ad aggiornarsi Unigram, il client unofficial di Telegram più apprezzato sulla piattaforma Microsoft, con un nuovo update numerato 1.7.1594 e disponibile sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunta la possibilità di cambiare il tema dell’app utilizzando i colori di sistema di Windows 10. Cliccando su una chat e tenendo premuto il pulsante shift, la conversazione si aprirù in una nuova finestra. Link al ...

WhatsApp - con il Nuovo aggiornamento verranno segnalati i messaggi inoltrati : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata a livello mondiale. L'applicazione che dapprima era a pagamento, è diventata in to gratuita per tutti gli utenti. Diverse sono le funzioni che l'app dal pallino verde propone e ciò ha fatto si che milioni di utenti la preferissero a tutte le altre applicazioni disponibili. Purtroppo però, all'interno di una 'comunita'' così grande, sono molte le fake news che si aggirano al suo interno. ...

Periodo intenso per Samsung Galaxy S8 : Nuovo aggiornamento per 3 Italia oggi 11 luglio : La parentesi aggiornamento legata ai Samsung Galaxy S8 vive un Periodo di particolare intensità in questa prima decade di luglio 2018: questa volta ad essere raggiunti da un nuovo pacchetto sono stati i brandizzati 3 Italia, preceduti dai marchiati Vodafone (pacchetto G950FXXU2CRF7 con patch di giugno) e Wind (pacchetto G950FXXU2CRED con patch di maggio). Il firmware di riferimento corrisponde alla sigla G950FXXU2CRF7, uscito dai laboratori ...

Nuovo aggiornamento Asus ZenFone 3 con build 68 : modello coinvolto e novità : Nuovo di zecca l'aggiornamento Asus ZenFone 3 68, per l'esattezza appena rilasciato con firmware 15.0410.1806.68 e per il modello ZE520KL dello smartphone datato oramai di ben due generazioni. Ci sono delle sostanziali novità all'orizzonte per i possessori del device, sulla base delle informazioni in nostro possesso? Dell'ultimo update per l'Asus ZenFone 3 abbiamo a disposizione svariati dettagli sulla base delle informazioni pubblicate ...