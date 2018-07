Nuova offerta Iliad | 40GB | chiamate ed SMS illimitati a 6 | 99€

Iliad - arriva la Nuova offerta : Iliad non si ferma. Dopo aver conquistato un milione di utenti raggiungendo il suo primo traguardo, a soli 50 giorni dall'esordio sul mercato italiano, la compagnia tlc francese rilancia con una nuova ...

Iliad - Nuova offerta da 6.99 euro al mese / 40GB - minuti e sms illimitati per 500mila utenti : Iliad, nuova offerta da 6.99 euro al mese: 40 GB, minuti e sms illimitati per 500mila utenti. La compagnia di telefonia mobile cerca di stupire e lancia sul mercato una proposta incredibile.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:20:00 GMT)

iliad lancia la Nuova offerta Bomba con 40GB : iliad lancia la Nuova Nuova Offerta Bomba con 40 GB, minuti e sms illimitati a 6,99 euro, per sempre. Ecco la migliore Offerta di sempre per gli smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese per sempre A ridosso dell’ultima comunicazione per il raggiungimento del primo milione di utenti, ottenuto a soli […]

iliad lancia la Nuova offerta Bomba con 40GB : iliad lancia la Nuova Nuova Offerta Bomba con 40 GB, minuti e sms illimitati a 6,99 euro, per sempre. Ecco la migliore Offerta di sempre per gli smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese per sempre A ridosso dell’ultima comunicazione per il raggiungimento del primo milione di utenti, ottenuto a soli […]

Iliad lancia una Nuova offerta : 40GB di traffico in 4G+ - minuti e SMS illimitati a 6 - 99€ : Inoltre i minuti inclusi nell'offerta potranno essere usati anche per chiamare oltre 60 paesi in tutto il mondo. Come per la prima offerta anche in questo caso Iliad ha deciso di eliminare ...

Iliad lancia una Nuova super offerta : minuti - SMS illimitati e 40 Giga a 6 - 99 euro/mese : Come un fulmine a ciel sereno, piomba sul mercato della telefonia mobile l'ennesima offerta "spacca listini" di Iliad: valida per i primi 500 mila utenti L'articolo Iliad lancia una nuova super offerta: minuti, SMS illimitati e 40 Giga a 6,99 euro/mese proviene da TuttoAndroid.

Juve - Nuova offerta per Godin : La Juventus , secondo Premium Sport , ha inviato una nuova offerta per Diego Godin , difensore centrale in scadenza nel 2019 con l' Atlético Madrid : contratto da due anni con opzione per il terzo, mentre i Colchoneros sono fermi ...

700 giochi in offerta su Xbox Store - Nuova Xbox One prima di PS5? : Xbox Store lancia il saldi estivi, sono oltre 700 i giochi disponibili in offerta fino al prossimo 31 luglio, mentre in rete iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla prossima generazione di console Microsoft. Microsoft propone a prezzo scontato fino al 65% oltre 700 giochi per Xbox One e Xbox 360, ma è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per tutti gli utenti abbonati a Xbox LIVE Gold. La lista dei giochi in offerta è ...

Naspi : come non perderla con la Nuova offerta di lavoro congrua : Quali proposte di occupazione il percettore di Naspi deve accettare per non perdere il diritto all’indennità? A stabilirlo il Decreto ministeriale del 10 aprile scorso pubblicato pochi giorni fa (il 14 luglio) in Gazzetta Ufficiale. Consulta lo Speciale di Leggioggi su Welfare Il provvedimento altro non è che l’attuazione dell’articolo 25 Dlgs. 150/2015 con cui si demanda al Ministero del lavoro la definizione del concetto di offerta di lavoro ...

Ilva - c'è una cordata alternativa : "Interessati a presentare una Nuova offerta" : Ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell'Ilva di Taranto. Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando ad una nuova offerta sull'Ilva. Lo rivela Adnkronos. Fonti vicine ad Acciaitalia infatti...

Ilva - “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una Nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

Ilva - cordata alternativa a Mittal lavora a Nuova offerta Esclusiva Adnkronos : Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando a una nuova offerta sull’Ilva. E’ quanto apprende l’Adnkronos in Esclusiva. Fonti vicine ad Acciaitalia, infatti, confermano l’interesse di alcuni partecipanti della cordata all’acquisizione del gruppo siderurgico Ilva, soprattutto in relazione alla decisione del governo di trasmettere il fascicolo all’Anac, ...

Ilva - cordata alternativa a Mittal lavora a Nuova offerta Esclusiva Adnkronos : Roma, 16 lug. (Adnkronos) – Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando a una nuova offerta sull’Ilva. E’ quanto apprende l’Adnkronos in Esclusiva. Fonti vicine ad Acciaitalia, infatti, confermano l’interesse di alcuni partecipanti della cordata all’acquisizione del gruppo siderurgico Ilva, soprattutto in relazione alla decisione del governo di trasmettere il fascicolo all’Anac, ...

Cessione Milan - rifiutata Nuova offerta di Commisso : l'italo-americano tratta personalmente con emissari Li : Un futuro tutto da scrivere per il Milan, alle prese con un possibile cambio al vertice societario. Assolutamente intenzionato a proseguire nella trattativa per l'acquisizione del club Rocco Commisso, ...