Nuova inchiesta su Malagrotta - indagato Cerroni : Nuova inchiesta su Malagrotta . indagato Manlio Cerroni e gli altri dirigenti di EGiovi. Sequestrati beni per 190 milioni di euro. Lo sviluppo clamoroso della travagliata storia della gestione dei ...

Nuova inchiesta su Malagrotta - indagato Cerroni. Il gip : 'Rischio bomba ecologica' : Malagrotta , maxi inchiesta sull'inquinamento delle falde acquifere. indagato Manlio Cerroni e gli altri dirigenti di EGiovi. Sequestrati beni per 190 milioni di euro. Lo sviluppo clamoroso della ...

Nuova inchiesta su Malagrotta - indagato Cerroni. Il gip : 'Rischio acqua inquinata' : Malagrotta , maxi inchiesta sull'inquinamento delle falde acquifere. indagato Manlio Cerroni e gli altri dirigenti di EGiovi. Sequestrati beni per 190 milioni di euro. Lo sviluppo clamoroso della ...

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della Nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...